أروى تستعد لطرح «بديت تخون»

المطربة اليمنية أروى (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد المطربة اليمنية أروى لطرح مفاجأة جديدة، كانت قد أعلنتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أروى إعلان أغنيتها الجديدة «بديت تخون»، التي تستعد لطرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، الخميس.

الأغنية باللهجة الخليجية، وتجسد في كلماتها عنفوان المرأة في مواجهة الخيانة بحسب ما تظهر الملامح الأولى من العمل، وستكون بمثابة عودة قوية للفنانة المتعددة المواهب.

ويأتي هذا العمل بعد أن وقعت أروى عقدا مع الشركة العالمية «Believe Label and Artists Solutions» لإنتاج عدد من الأعمال المميزة بدايتها «بديت تخون» وتليها أغنيتان بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة.

الأغنية ستصدر على طريقة الفيديو كليب الذي تقدم فيه أروى قصة مختلفة.

«بديت تخون» من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.

وطرحت أروى قبل عام تقريبا أغنية «صفقة»، من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، وصوَّرتها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سمير عارف.