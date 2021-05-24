إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مشاهده في «آل هارون»

إيهاب فهمي مع أحمد وفيق في كواليس تصوير «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان المصري إيهاب فهمي من تصوير مشاهده في فيلم «آل هارون»، مشيرا إلى أن يوم التصوير الأخير بالنسبة له شهد تواجد جميع نجوم الفيلم، لأنه يعتبر من الديكورات الرئيسية، في العمل الفني.

وقال فهمي، إن من أبرز الصعوبات التي تواجه أي ممثل في تناول أي دور هو الاختلاف، مضيفا: «الشخصية التي أقدمها تدعى حسين الذي يعمل مديرا لأحد البنوك، وهو بعيد تماما عن شخصيتي في الحقيقة».

فيلم «آل هارون» أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين، وحمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة «مومنت برودكشن».