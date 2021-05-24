«إلا فلسطين» ندوة لـ«صالون مصر المبدعة» بدار الأوبرا

بوستر ندوة «إلا فلسطين» (خاص لـ بوابة الوسط)

تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتجسيدا لدور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر التنويري وتفاعلها مع الأحداث الجارية، تعقد ضمن فعاليات «صالون مصر المبدعة» ندوة عامة بعنوان «إلا فلسطين»، وذلك في السابعة مساء الأربعاء على المسرح الصغير.

الندوة يقدمها الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وتتخللها فقرة فنية لكل من ماهر محمود، سلمى هشام، مايا ناصف، آلاء الشربيني، علاء رضا، بمصاحبة الموسيقار محمد فوزي.

يدور الحوار عن القضية الفلسطينية، ويتناول جوانب من خطوات مصر لمساندتها، إلى جانب دور الإبداع في التعبير عنها، مع استعراض عدد من الأعمال الغنائية التي نقلت مشاعر التعاطف معها إلى الجمهور.