«بوابة الوسط» في جولة مدهشة داخل المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا

المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا (بوابة الوسط)

في واحدة من أجمل مناطق أثينا، في ثيسيو، قرب موقع كيراميكوس وتكنوبوليس الأثري، يوجد مبنى صناعي كبير بسقف من القرميد، وهو قبو تاجر المنسوجات «إلياس بولوبولوس».

كان أول وأكبر معمل لتصنيع القبعات، والمعروف على نطاق واسع باسم «PIL POUL»، والذي ظل يعمل حتى منتصف القرن العشرين تقريبا.

في العام 1988 اشترته بلدية أثينا، وجدد ليضم المركز الثقافي لبلدية أثينا «ميلينا» ومتحف مسرح الظل، ويعد المبنى الرمزي اليوم نقطة مرجعية ثقافية، ويستضيف المعارض والحفلات الموسيقية والفعاليات الدورية بالتعاون مع الأرشيف اليوناني والأدبي والتاريخي (ELIA).

المعارض

ويستضيف المركز الثقافي حاليا اثنين من المعارض الدائمة: متحف شخصيات مسرح الظل «كاراكوز» ومعرض «رحلة إلى أثينا القديمة».

في الطابق الأرضي من المبنى يوجد متحف مجموعة شخصية مسرح الظل «Haridimou» واسمها مستوحى من المجموعة الغنية لعائلة خاريذيموس «Haridimoi»، وهي رائدة مسرح الظل في اليونان، والتي

ازدهرت مع كل من العروض والرسم الشعبي لمسرح الظل اليوناني، منذ بداية القرن الماضي حتى عقد الثمانينات. تعرض المجموعة تاريخ الكراكوز القديم والجديد، إضافة إلى تطور شخصية مسرح الظل من العام 1850 حتى اليوم.

وتضم المجموعة 900 معروض أصلي للأجيال الثلاثة لعائلة Haridimon وبعض نسخ الشخصيات القديمة المصنوعة من الجلد والكرتون والجيلاتين وآثار أقلام الرصاص، والتي كان موضوعها الرئيسي «الكاراكوز» والأبطال الآخرين المعروفين في عروض مسرح الظل.

مسرح الظل

يقول سوتيريس خاريذيموس، وهو من ابن رائد «مسرح الظل» سبيروس خاريذيموس، الذي بدأ في عرض مسرح الظل منذ العام 1913 في بيريوس: «صحيح أن أشكال أخرى من الترفيه دخلت إلى حياتنا، ولكن من هذا المتحف الرائع يحافظ على الذاكرة ويعرض تقاليد هذا الفن الشعبي، الذي يتيح للزائر الفرصة لرؤية تطور شخصية كاراجوزيس من العام 1850 حتى اليوم، وكذلك رؤية الأبطال الآخرين المعروفين، مثل هاتزيافاتيس، وباربا جورج، ونيونيوس، وباشا، وفيزيروبولوس، والجنود الصغار الثلاثة. هذا المتحف هو تراث ثقافي مهم للشعب اليوناني».

وأنشئ هذا المتحف بالتبرع من عائلة خاذيموس لبلدية أثينا، بالعديد من الأعمال والرسومات والمجموعات والأشكال والأدوات والوثائق ذات الصلة مع تاريخ وفن الكاراكوز. وهكذا، يتذكر كبار السن ويتعلم الأصغر سنًا عن فن له تاريخ طويل، ضاع في أعماق القرون ولكنه ظهر في اليونان بعد فترة وجيزة من التحرير من الأتراك.

الطابق الأول يحوي قاعة «ميلينا ميركوري» وتبلغ مساحتها 220 مترا مربعا، والتي تستضيف مؤقتا معارض وفعاليات وحفلات موسيقية وندوات واجتماعات، ويوجد بها الان معرض دائم بعنوان «رحلة إلى أثينا»؛ حيث يتم نقل المشاهد عقليًا إلى أحد الأحياء الأثينية في أوائل القرن العشرين. المحلات الثمانية - محل بقالة، صيدلية، محل حلاقة، مطبعة، مقهى، بائع سجائر، متجر جديد - لكن أيضًا المنازل الصغيرة بالحجم الكامل والنسخ الوفية من الوقت، تعطي فكرة عن الجماليات التي سادت على كيفية أثينا من القرن التاسع عشر حتى سنوات ما بين الحربين العالميتين. معظم العناصر الموجودة في واجهات المتاجر والملابس والقبعات والأدوية والجرار والمطبعة وآلة التصوير أصلية.

وأنشئ المعرض الدائم «رحلة إلى أثينا القديمة» في عام 1996 بالتعاون مع اليونانية، الأدبية والتاريخية الأرشيف (ELIA) للتعريف بالحياة اليومية الأثينية من نهاية القرن التاسع عشر حتى سنوات ما بين الحربين. ويحتوي المركز أيضا على مساحتين للعرض للمعارض الفنية الدورية.

وستستغرق جولة في ميلينا ميركوري حوالي ساعة من الجولات المصحوبة بمرشدين، يمكننك الجلوس لاحتساء القهوة ومشاهدة العروض. وميلينا ميركوري فنانة وسياسية يونانية، تنحدر من أسرة سياسية، تولت وزارة الثقافة في عهد أندرياس باباندريو. كانت تؤمن بأن الثقافة هي صناعة اليونان الثقيلة.

المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا (بوابة الوسط)

المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا (بوابة الوسط)

المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا (بوابة الوسط)

المركز الثقافي «ميلينا ميركوري» بأثينا (بوابة الوسط)