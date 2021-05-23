مشكلة فنية في بداية الحفلة الافتراضية لمهرجان «غلاستونبوري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 03:45 مساء
فرقة «كولدبلاي» في إينغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 18 يناير 2020 (أ ف ب)

حالت مشكلة فنية لفترة وجيزة دون دخول المتابعين، السبت، إلى الموقع الإلكتروني لمهرجان «غلاستونبوري» البريطاني الذي ألغي حضوريا للسنة الثانية على التوالي، واستبدل بحفلة افتراضية من دون جمهور.

وبدأت الحفلة الافتراضية بعرض لفرقة الروك البريطانية «وولف أليس»، أعقبه مرور لثلاثي الروك «هاييم». ثم قدم في الحفل عرض لفرقة «كولدبلاي» المعتادة على مهرجان «غلاستونبوري»، وأدت بعضا من أشهر أغنياتها مثل «ذي ساينتست» و«كلوكس» و«فيكس يو»، وفق «فرانس برس».

وبث الحدث الذي حمل عنوان «لايف أت وورثي فارم» على الهواء مباشرة، من الموقع الاعتيادي للمهرجان وهو مزرعة في منطقة سومرست جنوب غرب إنجلترا.

واشتكى مستخدمون كثر كانوا اشتروا تذاكرهم للحفل في مقابل 20 جنيها إسترلينيا (28 دولارا) للتذكرة، عبر «تويتر» من صعوبات تقنية حالت دون متابعتهم الحدث.

وكتب أحد المستخدمين: «ثمة الآلاف منا يكتبون تغريدات ليقولوا إنهم غير قادرين على الدخول؛ بسبب عدم صلاحية أسماء التعريف. لقد بدأت الحفلة قبل عشر دقائق وفوتنا علينا البداية».

وغردت شركة «دريفت لايف» المنظمة للعرض عبر «تويتر»: «ندرس بصورة طارئة مشكلة عدم صلاحية أسماء التعريف. إذا ما كانت لديكم مشكلات مع البث المباشر، لا تقلقوا لأنكم ستتمكنون من العودة إلى الوراء في البث فور اتصالكم.. شكرا». وأرسل المنظمون لاحقا رابطا مجانيا يتيح متابعة الحفلة.

وكانت منظمة الحفل إميلي إيفيس التي أعلنت، في يناير، إلغاء الحدث السنوي للعام الثاني، أوضحت لقناة «بي بي سي» نهاية مارس أن الحفل الافتراضي سيكون «مثل المهرجان الفعلي لكن دون حضور».

وبدأت بريطانيا رفع القيود الصحية تدريجا بعد آخر إغلاق فرضته لمكافحة الوباء. وأثار توقيت حدث غلاستونبوري الذي جاء في وقت تأمل العديد من أماكن الحفلات الأصغر بإعادة افتتاح أبوابها، بعض الانتقادات.

ويقام المهرجان عادة في نهاية يونيو، ويستضيف أكثر من مئتي ألف شخص. وألغي هذه السنة للعام الثاني على التوالي؛ بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتزامن موعد الحفلة الافتراضية مع الحفلة النهائية لمسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية الكبرى التي أقيمت هذه السنة في روتردام الهولندية.

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