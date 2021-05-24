العراقي أدهم يطرح «مع احترامي» (فيديو)

المطرب العراقي أدهم (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب العراقي أدهم، أغنية جديدة من اللون الشعبي الموسيقي الإمارتي المودرن، جمعته لأول مرة كمطرب مع كلمات المنتج والشاعر الإماراتي محمد سعيد حارب، حملت عنوان «مع احترامي» ومن توزيع وميكس وماستر مع نور هاشم، وإنتاج شركة «Lammtara» الإماراتية.

وأعرب أدهم عن سعادته بغناء قصيدة من أشعار محمد سعيد حارب، بعد أن كان التعاون السابق بينهم كملحن وشاعر، وقال: «يحمل الأخ والصديق المنتج محمد سعيد حارب حس مرهف كشاعر له رؤية وكلمة مختلفة في القصيد، وأصبح بعد عدد من الاجتماعات والجلسات هناك تقارب روحي بيننا من ناحية الكلمات والألحان، وأصبح لديّ سهولة في ترجمة مشاعره المكتوبة إلى ألحان، خاصة بعد مجموعة من الأعمال التي لحنتها لقصائده الذي تغنى بها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية»، مضيفا أن محمد سعيد حارب هو الذي رشحني بنفسه أن أقوم أنا بغنائها بعد أن أسمعته اللحن، وتشرفت بهذا التعاون.

وأوضح أدهم أن الأغنية حملت في مقدمتها الطراز الغربي في التوزيع الموسيقي إلى أن يتحول بلمسات ذكاء من قبل الموزع الموسيقي نور هاشم إلى الإيقاع الإماراتي الشعبي، مع تقطيع النغمات الموسيقية الحديثة.

وأبدى المطرب العراقي سعادته بالتفاعل الذي حصلت عليه أغنية «مع احترامي» من خلال عدد المشاهدات على «يوتيوب» والذي تخطى حاجز المليون مشاهدة خلال يومين بعد طرحها ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية وتفاصيل إنتاجها.