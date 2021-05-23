محاكمة داني ماسترسن بتهمة اغتصاب 3 نساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 12:25 مساء
الممثل الأميركي داني ماسترسن في 10 أبريل 2008 في لوس أنجليس (أ ف ب)

سيحاكم الممثل والسينتولوجي الأميركي داني ماسترسن، بتهمة اغتصاب ثلاث نساء في منزله في هوليوود هيلز، وفق ما قضت قاضية في لوس أنجليس، الجمعة.

ونفى نجم برنامج «ذات سفنتيز شو» و«ذي رانش» الاتهامات التي وجهتها النساء اللواتي كن في السابق أعضاء في مجموعة سرية، تتخذ في كاليفورنيا مقرا، وقلن إنهن لم يشتكين في وقت سابق، خوفا من عمل انتقامي.

وقالت القاضية شارلين أولميدو: «وجدت الشهود الثلاثة موثوقين والأدلة كافية لدعم التهم» وأمرت باستدعاء ماسترسن رسميا في 7 يونيو وتسليم جواز سفره بحلول ذلك الوقت.

تهم بالاغتصاب
وماسترسن (45 عاما) متهم باغتصاب النساء الثلاث اللواتي كن يبلغن 20 عاما في ذلك الوقت «بالقوة أو الترهيب» في حوادث منفصلة بين عامَي 2001 و2003.

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 45 عاما إلى مدى الحياة إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه. وهو أطلق بكفالة في وقت سابق مقدارها 3,3 ملايين دولار.

ورفعت أربع نساء العام الماضي دعوى قضائية على ماسترسن وكنيسة السيانتولوجيا بزعم أنهن لوحقن وتم تخويفهن بعدما أبلغن شرطة لوس أنجليس عن الانتهاكات.

ووصل ماسترسن إلى النجومية العام 1998 من خلال المسلسل الكوميدي «ذات سفنتيز شو» بتأديته شخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر.

وشارك مجددا مع كوتشر مع في مسلسل «ذي رانش» على «نتفليكس» لكنه استبعد منه في العام 2017 بعدما أكدت شرطة لوس أنجليس أنها تحقق في مزاعم اغتصاب متعددة ضد الممثل.

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