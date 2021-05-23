«نتفليكس» تقتحم مجال ألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:16 صباحا
شعار نتفليكس (أ ف ب)

أعلن موقع «ذي إنفورميشن» أن «نتفليكس» تبحث عن مسؤول تنفيذي، لقيادة دفعها نحو قطاع ألعاب الفيديو.

وأجرت «نتفليكس» التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، محادثات مع العديد من الخبراء المخضرمين في القطاع، كما أوضح الموقع استنادا إلى مصادر مطلعة، وفق «فرانس برس»، السبت. 

وستكون خدمة ألعاب الفيديو القائمة على الاشتراك شبيهة بخدمة «آبل آركايد» التي تمنح المشتركين وصولا غير محدود إلى مجموعة ألعابها المختارة.

وكما هي الحال مع الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، لن تعرض «نتفليكس» إعلانات إلى جانب الألعاب بحسب «ذي إنفورميشن». وما زالت خطط «نتفليكس» في مهدها إذ إن المنصة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطور محتوى خاصا بها أو ستعرض ألعابا طورتها جهات ثالثة.

ومع تجاوز سوق الألعاب العالمي الآن 300 مليار دولار، وفقا لدراسة أجرتها شركة «اكسنتشر» الاستشارية في أبريل، فإن خطوة «نتفليكس» ستفتح تدفقا جديدا ومربحا جدا من الإيرادات لشركة التكنولوجيا العملاقة.

وقال ناطق باسم «نتفليكس»: «عملنا باستمرار على توسيع نطاق عروضنا من المسلسلات إلى الوثائقيات والأفلام والمسلسلات الأصلية باللغات المحلية وبرامج تليفزيون الواقع».

وأضاف: «سيستمتع المشتركون أيضا بالمشاركة بشكل مباشر مع القصص التي يحبونها من خلال عروض تفاعلية على غرار باندرسناتش ويو ضد وايلد أو الألعاب المستندة إلى مسلسلات مثل ستراينجر ثينغز ولا كاسا دي بابيل وتو آل ذي بويز».

وأكد ريد هايستينغز، الرئيس التنفيذي لشركة «نتفليكس»، مرارا أن المنافسين الرئيسيين للشركة ليسوا مجرد شركات بث أخرى مثل «إتش بي أو» و«هولو» و«ديزني»، لكنهم يشملون مجموعة متنوعة من منصات الترفيه الأخرى عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.

قال هايستينغز للمحللين، في أكتوبر الماضي، أثناء عرضه الأرباح الفصلية للشركة: «نحن ننافس على نطاق واسع جدا»، مضيفا: «نحن ننافس تيك توك ويوتيوب وإتش بي أو إضافة إلى فورتنايت».

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