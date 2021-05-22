تشييع جنازة الإذاعية آمنة بريك

الإذاعية آمنة بريك (الإنترنت)

شيعت، ظهر السبت، بمقبرة الهواري في بنغازي جنازة الإذاعية، آمنة بريك، التي توفت ليل الجمعة- السبت.

وحضر تشييع الفقيدة عدد من زملائها الإعلاميين والفنانين، الذين عبروا عن حزنهم وتألمهم لهذا المصاب.

والتحفت آمنة بريك بالعمل الإذاعي، منتصف سبعينات القرن الماضي، بعد تخرجها وحصولها على ليسانس إعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، الدفعة الأولى بجامعة قاريونس. وعانت بريك منذ أكثر من عام من مرض عضال ألزمها الفراش وتسبب في توقفها عن العمل.

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وخلال مسيرتها الإذاعية، قدمت الراحلة العديد من البرامج المختلفة، إخبارية وثقافية منوعة في الراديو والتليفزيون، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية المسموعة.

ومن ضمن ما قدمت من برامج «الأسرة السعيدة» و«شعبيات» و«مع الأسرة»، وشاركت في المسلسل المسموع «خديجة الجهمي» والبرنامج التليفزيوني «أطيب الأوقات».