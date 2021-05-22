تشييع جنازة الإذاعية آمنة بريك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 04:08 مساء
الإذاعية آمنة بريك (الإنترنت)

شيعت، ظهر السبت، بمقبرة الهواري في بنغازي جنازة الإذاعية، آمنة بريك، التي توفت ليل الجمعة- السبت.

وحضر تشييع الفقيدة عدد من زملائها الإعلاميين والفنانين، الذين عبروا عن حزنهم وتألمهم لهذا المصاب.

والتحفت آمنة بريك بالعمل الإذاعي، منتصف سبعينات القرن الماضي، بعد تخرجها وحصولها على ليسانس إعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، الدفعة الأولى بجامعة قاريونس. وعانت بريك منذ أكثر من عام من مرض عضال ألزمها الفراش وتسبب في توقفها عن العمل.

طالع: بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك

وخلال مسيرتها الإذاعية، قدمت الراحلة العديد من البرامج المختلفة، إخبارية وثقافية منوعة في الراديو والتليفزيون، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية المسموعة.

ومن ضمن ما قدمت من برامج «الأسرة السعيدة» و«شعبيات» و«مع الأسرة»، وشاركت في المسلسل المسموع «خديجة الجهمي» والبرنامج التليفزيوني «أطيب الأوقات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثالث.. محاولات لإخماد حرائق ضخمة تسببت بـ«كارثة بيئية» في اليونان (صور ...
دولى
بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك
ثقافة وفن
تجربة بريطانية: 15 شخصا فقط ثبتت إصابتهم بكورونا من أصل 60 ألفا شاركوا في تجمعات...
دولى
انفصال أكبر جبل جليد في العالم
علوم وتكنولوجيا
فنان يتلاعب ببرج إيفل.. ماذا فعل؟
ثقافة وفن
شركة الكهرباء: مواطنون يحبطون سرقة محول كهرباء في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرد العناكب عن المنازل بـ«النمل»