«يوروفيجن».. رسالة أمل في زمن الوباء

باربارا برافي خلال تقديمها عرضا في النصف النهائي لمسابقة يوروفيجن في 19 مايو 2021 في روتردام (أ ف ب)

بعد غياب قسري، العام الماضي، تعود مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية إلى روتردام الهولندية، السبت.

وتعتبر إيطاليا وفرنسا ومالطا الدول الأوفر حظا للفوز بنسخة فريدة من هذه المسابقة، التي تقام في المدينة الساحلية الهولندية في ظل تدابير صحية لمكافحة وباء كورونا، وفق «فرانس برس».

وتحمل نسخة هذا العام من المسابقة عنوان «أوبن أب»، وقد تكون الإجراءات المتخذة التي تتضمن تقليص عدد المشاركين وضرورة إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا، نموذجا لأحداث أخرى مثل بطولة أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو، مع خروج العالم من عمليات الإغلاق.

أكثر أهمية

يصر المنظمون على أن هذه المسابقة التي ألغيت العام الماضي للمرة الأولى منذ إنشائها قبل 65 عاما؛ لتوحيد أوروبا المنكوبة بالحرب عبر الغناء، أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال ديف جينسين مدير مشروع «يوروفيجن»، هذا الأسبوع: «هذه أوقات نتجادل خلالها ونحارب جائحة. حان الوقت الآن للحصول على بعض المرح».

ورغم أن المشاركين منعزلون ضمن «فقاعة خاصة» تفاديا لأي عدوى في صفوفهم، تم الإبلاغ عن إصابات كوفيد-19 بين العديد من الوفود، بما فيها الوفد الإيسلندي الذي أجبر على العودة إلى الديار والمشاركة من خلال مقاطع فيديو مسجلة.

وهو مصير مشابه واجهه دانكن لورانس الفائز الهولندي بالمسابقة للعام 2019، والذي أظهر أعراض فيروس كورونا خلال تدريبات هذا الأسبوع.

الأكثر مشاهدة

سينصب الاهتمام خلال الحفلة النهائية، السبت، وهي أحد أكثر الأحداث التليفزيونية مشاهدة في العالم ويبلغ جمهورها حوالى 200 مليون شخص، على الموسيقى والأزياء البراقة التي يرتديها المتسابقون الـ26 الذين تأهلوا للتصفيات النهائية.

وتعتبر فرقة موسيقى البانك الإيطالية مانيسكين الأوفر حظا، لكن المغنية الفرنسية باربارا برافي التي تشبه كثيرا بأيقونة الغناء الفرنسي إديت بياف، تتصدر التكهنات بشأن الفائز المتوقع هذه السنة مع أغنيتها «فوالا»، وهي قد تهدي فرنسا أول فوز لها في المسابقة الغنائية الأوروبية الأشهر منذ 44 عاما.

وأبدت المغنية الفرنسية باربارا برافي «توقها وسعادتها» للمشاركة في المسابقة، وهي تثير أملا لدى الفرنسيين الذين يعود آخر فوز لهم بـ«يوروفيجن» إلى العام 1977 مع المغنية ماري ميريام.

ديستيني شوكونييري

لفتت المغنية المالطية ديستيني شوكونييري التي لا تزال في سن الثامنة عشرة، مع أغنيتها «جو مو كاس» انتباه شركة «سوني ميوزيك» التي وقعت معها عقدا الشهر الماضي، وهي من بين الأوفر حظا للفوز أيضا.

وسيؤدي هؤلاء في قاعة «أهوي أرينا» التي ستستضيف 3500 متفرج في الحفلة الختامية السبت، ويمثل هذا العدد 20% فقط من القدرة الاستيعابية الاعتيادية في المكان. وسيتعين على الجمهور وضع كمامات عندما يتحركون لكن ليس أثناء جلوسهم في مقاعدهم.

وكان الفنانون أمضوا الأسبوع في «فقاعة خاصة»، وفصلوا عن الصحفيين والموظفين الآخرين في المكان. كذلك، يخضع أفراد البعثات الوطنية الموجودة في المكان لقواعد مشددة تشمل فصلهم عن الجمهور بصورة حازمة وإلزام الجميع الخضوع لفحوص كورونا متكررة كل 48 ساعة.

وسمحت الحكومة الهولندية بحضور الجمهور كجزء من برنامج «فيلدلاب» الخاص بها والذي أقيمت بموجبه أيضا حفلات موسيقية وأحداثا أخرى فيما تحاول البلاد إعادة الحياة الاجتماعية.

عادة تتخلل هذه المنافسة عروض وأغنيات تثير جدلا. إذ شهدت قبرص جدلا محتدما في الأشهر الأخيرة بعد انتقاد الكنيسة الأرثوذكسية وجهات محافظة الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في «يوروفيجن» بسبب «كلماتها الشيطانية».

كما أثارت الأغنية النسوية «راشن وومان» (المرأة الروسية) للمغنية مانيجا، حفيظة المحافظين في روسيا. وقالت هذه اللاجئة والناشطة النسوية الطاجيكية المولد، في مارس: «أصبت وترا حساسا».

أما المتسابق النرويجي تيكس الذي صعد إلى المسرح واضعا جناحي ملاك أبيضين خلال الحفلة النصف نهائية، فأخذ اسمه الفني من التشنجات اللا إرادية التي يعاني منها نتيجة إصابته بمتلازمة توريت.

وحققت فرقة سان مارينو الصغيرة مفاجأة بتأهلها إلى النهائي في المسابقة بعدما قدم مغني الراب الأميركي فلوريدا وصلة موجزة خلال عرضها ما ساعدها على التأهل من نصف النهائي الخميس.