بنغازي تودع الإعلامية القديرة آمنة إبريك

الإعلامية القديرة آمنة إبريك. (أرشيفية: الإنترنت)

ودعت مدينة بنغازي، الإعلامية القديرة، آمنة إبريك، التي وافتها المنية فجر اليوم السبت، بعد معاناتها مع المرض منذ سنوات.

وأدخلت الاذاعية آمنة بريك إلى غرفة العناية في إحدى المصحات ببنغازي أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية ولكن دخولها الأخير كانت خلاله في حالة صحية حرجة.

وخلال سنوات المرض وجه عدد من الإعلاميين والمثقفين في 15 نوفمبر 2019 عبر «بوابة الوسط» نداء إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، من أجل توفير جواز سفر للإعلامية القديرة آمنة بريك، التي كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج.

تخرجت الإعلامية، آمنة إبريك، من كلية الأداب بالجامعة الليبية بقسم الإعلام «إذاعة مسموعة وتلفزيون» في عام 1973، وقدمت العديد من البرامج عبر الإذاعة المسموعة و التلفزيون من أبرزها: برنامج «استراحة منوعة» و«شعبيات» و«مشوار الصباح المنوع» و«مع الأسرة»، وعدد أخر من البرامج، بالإضافة إلى تقديم نشرات الأخبار .

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الفنية وعائلة الفقيدة بأحر التعازي وصادق المواساة.