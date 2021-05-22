فنان يتلاعب ببرج إيفل.. ماذا فعل؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 10:33 صباحا
برج إيفل في باريس كما بدا في 19 مايو بوجود العمل التجهيزي لفنان الشارع جي آر، وهو قائم على خدعة بصرية (أ ف ب)

زوار باريس يمكنهم مشاهدة برج إيفل كأنه يضع إحدى رجليه على ضفة شلال شديد الانحدار، والرجل الأخرى على الضفة الثانية، لكن الأمر لا يعدو كونه خدعة بصرية في إطار عمل فني.

وهذا العمل التجهيزي لفنان الشارع، جي آر، عبارة عن مجموعة صور بالأبيض والأسود ثبتها الفنان في الموقع المحيط بالمعلم الذي يرمز إلى العاصمة الفرنسية، وشكلت مجتمعة لوحة يظهر فيها شلال يتوسط صخرتين يقف عليهما البرج، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وسيبقى العمل التجهيزي لمدة شهر في الموقع الذي يقصده السياح بكثافة، وسيتاح لهم خلال هذه الفترة أن يلتقطوا في محيطه صورا لا تتكرر. وتولى فريق الفنان تركيب نظام لقطات على فترات منتظمة مما يتطلب إبعاد الجمهور عن العمل.

ويعتبر جي آر (38 عاما) أحد أبرز «فناني الشارع» في العالم. ويقام معرض بعنوان «جيه آر كرونيكلز» يقام من 4 يونيو إلى 3 أكتوبر في غاليري ساتشي في لندن يستعيد أعماله.

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