سمير غانم يطفئ «أضواء المسرح».. رحيل «أيقونة الكوميديا» العربية

سمير غانم في مهرجان دبي السينمائي في 10 ديسمبر 2009 (أ ف ب)

ودع النجم المصري الكبير، عادل إمام، مواطنه وزميله سمير غانم، الذي توفي الخميس، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك».

وكتب «الزعيم»: «مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي»، بالإضافة إلى صورتين جمعتهما سويا، إذ يظهرا في الأولى في أحد المشاهد من فيلم «أغبياء لكن أذكياء»، وفي الثانية، يعانق عادل إمام صديقه الراحل، وهو متأثرا بشدة.

وتوفي الممثل المصري الكبير سمير غانم، الخميس، عن 84 عاماً بعد نحو ثلاثة أسابيع على إدخاله أحد مستشفيات القاهرة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وفق معلومات أوردها الإعلام المصري وأكدها مصدر عائلي، بحسب «فرانس برس».

وعانى غانم تدهورا في الوظائف الحيوية للكلى خلال الأيام الماضية ما تسبب في دخوله العناية المركزة في حالة حرجة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وفاته.

وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا غانم ابنة الفنان الراحل، عبر تويتر «إنا لله وإنا اليه راجعون وداعا حبيبي»، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي أدخل نهاية أبريل إلى المستشفى جراء فشل كلوي أعقب إصابته بكورونا.

أيقونة الكوميديا

ولد سمير غانم، «أيقونة الكوميديا» المصرية، في محافظة أسيوط بمنطقة الصعيد سنة 1937. وبعد تخرجه من كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، انطلق في مجال الفن من خلال تأسيسه مع الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» التي حققت نجاحات لافتة في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون في ستينات القرن العشرين.

وقدم الثلاثي أفلاما عدة بينها «30 يوم في السجن» (1966) و«شباب مجنون جدا» (1967) و«لسنا ملائكة» (1970).

وبعد وفاة الضيف أحمد سنة 1970، استمر سمير غانم وجورج سيدهم في العمل معا وقدما مسرحيات عدة من أبرزها «جوليو وروميت» (1973) و«المتزوجون» (1978)، قبل الانفصال الفني.

ويزخر رصيد سمير غانم بحوالى أربعين فيلما سينمائيا منذ منتصف الستينات، تشارك فيها مع كوكبة من نجوم السينما المصرية في العقود الأخيرة.

وهو أغنى المكتبة السينمائية بأدوار لا تزال محفورة في الذاكرة الفنية، من خلال أفلام كثيرة بينها «فيفا زلاطا» (1976) و«حسن بيه الغلبان» (1982) و«الجواز للجدعان» (1983) و«الرجل الذي عطس» (1985).

كما سطع نجم غانم في مجال الفوازير خلال الثمانينات خصوصا بفضل شخصيتي «سمورة» و«فطوطة» اللتين حُفرتا في أذهان ملايين المشاهدين العرب. ولمع نجمه في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي «حكاية ميزو« (1977) و«الكابتن جودة» (1986).

لكنّ المسرح بقي ملعبه المفضل، إذ أضحك بأعماله الكوميدية على الخشبة آلاف المتفرجين المصريين والعرب في العالم بفضل موهبته الكوميدية الفذة وأدائه المسرحي المميز.

ومن أعماله المسرحية البارزة «الأستاذ مزيكا» (1978) و«جحا يحكم المدينة» (1985) و«فارس وبني خيبان» (1987) و«بهلول في إسطنبول» (1995) و«أنا ومراتي ومونيكا» (1998)، وصولا إلى «دو ري مي فاصوليا» (2001) و«مراتي زعيمة عصابة» (2008).

دلال عبد العزيز

وهو متزوج منذ حوالى أربعة عقود من الممثلة دلال عبد العزيز التي شاركته بعض الأعمال الفنية، ولهما ابنتان هما الممثلتان المعروفتان دنيا وإيمي.

وفور شيوع نبأ وفاته، تصدّر اسم سمير غانم قائمة المواضيع الأكثر تداولا عبر تويتر في مصر وبلدان عربية عدة، وانهالت التعليقات المشيدة بالكوميدي الراحل بينها رسائل تعزية من عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي أبدوا حزنهم لوفاة الفنان الذي أسعدت أعماله أجيالا عدة من المتابعين.

و نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم قائلة عبر فيسبوك «إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة» رسم «صفحات من البهجة في تاريخ الاداء التمثيلي».