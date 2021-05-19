الموت يغيب تشارلز غرودين عن 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 02:46 مساء
صورة التقطت في 26 سبتمبر 2013 للممثل الأميركي تشارلز غرودين خلال مهرجان نيويورك السينمائي (أ ف ب)

أعلن نيكولاس نجل تشارلز غرودين وفاة والده الممثل الكوميدي عن 86 عاما، الذي تميز بتنوع أدواره، وبرز بأدائه الكوميدي في عدد من الأفلام أبرزها «بيتهوفن».

وتولى غرودين دورا ثانويا كطبيب توليد في فيلم «روزماريز بايبي» الشهير لرومان بولانسكي قبل أن يتألق إلى جانب روبرت دي نيرو في الكوميديا «ميدنايت ران» البوليسية، وفي النسخة الجديدة من فيلم «كينغ كونغ» العام 1976، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

لكنّ الفيلم الذي جعله معروفا على نطاق واسع من الجمهور كان الكوميديا الشعبية «بيتهوفن» العام 1992، وتولى فيه الدور الرئيسي مع كلب ضخم من نوع سانت برنارد.

وأوضح نيكولاس غرودين أن والده تشارلز، الذي كان يعاني من سرطان نخاع العظام، توفي في منزله في ويلتون بشرق الولايات المتحدة.

وعلق الممثل الكوميدي الأميركي الشهير ستيف مارتن على «تويتر»، قائلا: «أنا حزين جدا لهذا النبأ. لقد كان أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق».

وكان تشارلز غرودين، المولود في بيتسبرغ العام 1935، برز في بداياته على خشبة المسرح، وانتقل إلى برودواي في أوائل الستينات قبل أن يبدأ بتولي أدوار غالبا ما كانت ثانوية في أعمال سينمائية.

وقدم في التسعينات برنامجه الحواري الخاص، وشارك مرارا في برامج تليفزيونية أخرى.

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