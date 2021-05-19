في الخمسين من عمرها.. ناومي كامبل أمًا للمرة الأولى

ناومي كامبل في صورة التقطت لها عام 2019 في لوس أنجليس (أ ف ب)

أعلنت عارضة الأزياء البريطانية، ناومي كامبل، الثلاثاء، أنها رزقت طفلها الأول وهي إنثى.

وكتبت ناومي (50 عاما) في منشور على «إنستغرام» معلقة على صورة تظهر قدمي طفلتها «اعجوبة صغيرة ومدهشة اختارتني أن أكون أمًا لها. إنه لشرف كبير لي أن تزين هذه الروح الصغيرة حياتي»، وفق «فرانس برس».

وتابعت العارضة التي تحتفل بعيدها الحادي والخمسين بعد أيام «ما مِن كلمات تَصِف هذا الرابط القوي الذي يجمعني بك يا ملاكي».

ولم تذكر العارضة التي تعيش في نيويورك أي معلومات إضافية، خصوصا في ما يتعلق باسم الطفلة وتاريخ ولادتها وظروفها.

وهنأ مشاهير كثر من عالمي الموضة والسينما ناومي كامبل بولادة طفلتها، من بينهم المصمم مارك جايكوبس والممثلتان زويه زالدانا وجودي تورنر-سميث.

وكانت كامبل تطرقت مرات عدة، في تصريحات صحفية خلال الأعوام الأخيرة، إلى رغبتها في إنجاب طفل.

وقالت لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» البريطانية العام 2017: «أفكر باستمرار في إنجاب الاطفال». وأضافت: «حاليا مع تقدم العلم يمكنني أن أنجب عندما أشاء».

ولمع نجم ناومي كامبل في تسعينات القرن العشرين. وكانت أول عارضة أزياء سوداء تحقق شهرة عالمية.