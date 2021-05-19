ميلاد مجموعة تليفزيونية فرنسية عملاقة

صورة مركبة لشعاري «إم 6» و«تي إف 1» (أ ف ب)

في عملية يتوقع أن تنجز مع نهاية 2022، أعلنت محطتا «إم 6» و«تي إف 1» التليفزيونيتان الفرنسيتان، الإثنين، مشروعا لاندماجهما.

وكانت «إم 6» التي تملك أيضا محطات إذاعية؛ منها «إر تي إل» معروضة للبيع منذ أشهر من قبل المساهم الرئيسي فيها، وهي مجموعة «بيرتيلسمان» الألمانية من خلال مجموعة «آر تي إل غروب» التابعة لها.

وفازت «بويغ» مالكة «تي إف 1» بعملية الاستحواذ، وستتولى تاليا قيادة المجموعة التي ستنشأ مستقبلا بنسبة 30% من الأسهم، إذا وافقت السلطات المختصة على عملية الاندماج.

آر تي إل غروب

أعلنت مجموعات «آر تي إل غروب» و«بويغ» و«إم 6» و«تي إف 1»، في بيان الإثنين، أنها «وقعت مذكرات تفاهم لبدء مفاوضات حصرية لدمج نشاطات تي إف 1 وإم 6 وإنشاء مجموعة إعلامية فرنسية كبرى». وتوقعت المجموعات إنجاز الصفقة بحلول نهاية العام 2022.

وأعلنت الشبكتان أن رئيس «إم 6»، نيكولا دو تافيرنو، سيصبح عندها الرئيس التنفيذي للكيان الجديد، في حين سيصبح المدير التنفيذي الحالي لـ«تي إف 1» جيل بيليسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بويغ» المسؤول عن الشبكتين.

وقال دو تافيرنو الذي كان يعارض بشدة تفكيك مجموعته إن «التوحيد أمر حتمي لكي يستمر الجمهور الفرنسي والقطاع بأكمله في لعب دور مهيمن في مواجهة المنافسة الدولية المتصاعدة التي تشهد تسارعا شديدا».

وتقدمت «إم 6» بقيادة دو تافيرنو إلى المركز الثالث بين القنوات الفرنسية، وراء «تي إف 1» والقناة العامة «فرانس 2».

ونقل البيان عن المدير العام لمجموعة «بويغ» أوليفييه روسا قوله إن «السوق المرئية والمسموعة آخذة في النمو على المدى الطويل. وفي هذا السياق، يسعد بويغ المساهمة في إنشاء مجموعة إعلامية فرنسية كبيرة» قادرة على التنافس مع الشركات الأميركية العملاقة في هذا القطاع، على غرار «نتفليكس» و«أمازون».

ويمكن في فرنسا منح سبعة تصاريح فقط للبث على الموجات الأرضية للمجموعة التليفزيونية نفسها.

ونظرا إلى أن مجموعة «إم 6» تملك حاليا خمسة ترددات، فإن استحواذ «تي إف 1» التي تملك أيضا خمس قنوات يفرض بالتالي بيع ثلاث قنوات.

وستحتفظ «آر تي إل غروب» بـ16 في المئة من الرأسمال وتعمل بالتنسيق مع «بويغ»، على أن تكون حصة الشريكين 46 في المئة من الكيان المندمج المستقبلي. وستدفع «بويغ» 641 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وستكون موافقة سلطات مكافحة الاحتكار على الصفقة حاسمة في اتمامها.

فاندماج الشبكتين اللتين تحتلان المرتبتين الأولى والثالثة سيؤدي إلى ولادة مجموعة تليفزيونية عملاقة يفوق عدد مشاهديها جمهور مجموعة «فرانس تي في» بنسبة 30%، وتستقطب ثلاثة أرباع سوق الإعلان على وسائل الإعلام.

وفي ما يتعلق بسوق الأوراق المالية، يمنع القانون الفرنسي المساهم من امتلاك أكثر من 49% من مجموعة تليفزيونية.

وأفادت «تي إف 1» و«إم 6» بأنهما تعتزمان أيضا إنشاء منصة مشتركة تتيح لهما دخول مجال البث التدفقي، وخدمة فيديو على الطلب على أساس نظام اشتراكات.