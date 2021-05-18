20 شخصا في زفاف أريانا غراندي

صورة مؤرخة في 15 سبتمبر 2015 لأريانا غراندي خلال برنامج تلفزيوني في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، زواج المغنية الأميركية أريانا غراندي (27 عاماً) من دالتون غوميز، وهو وكيل عقارات في لوس أنجليس.

وقال ممثل عن النجمة لمجلة «بيبول» إن مراسم الزفاف أقيمت على نطاق «ضيّق وحميم» وشارك فيها «أقل من 20 شخصاً»، في أجواء من «السعادة والحب»، مؤكداً بذلك الخبر الذي أورده موقع «تي إم زي».

وأضاف «لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت أريانا غراندي خطوبتها نهاية ديسمبر، من خلال نشر سلسلة من الصور لها ولزوجها المستقبلي ولخاتم خطوبتها على «إنستغرام»، مرفقة بتعليق جاء فيه «إلى الأبد وحتى أكثر من ذلك بقليل».

وظهر الخطيبان معاً للمرة الأولى علناً في الأغنية المصوّرة «ستاك ويذ يو». وسجّلت غراندي هذه الأغنية مع المغني الكندي جاستن بيبر خلال مرحلة الحجر في كاليفورنيا ، وطُرحت في مطلع مايو 2020 وخصصت عائداتها لعمل خيري. وتتناول كلمات الأغنية وجود الأزواج معاً خلال فترة الحجر.

وكانت أريانا غراندي تصدرت عناوين الصحف في 22 مايو 2017، عندما وقع تفجير انتحاري عند مخرج إحدى حفلاتها في مدينة مانشستر في إنكلترا، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة المئات بجروح.