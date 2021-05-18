إطلاق مبادرة «الثقة» لوسائل الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 02:19 مساء
شعار منظمة مراسلون بلا حدود (الإنترنت)

محاربة المعلومات المضللة، أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، منصة «مبادرة الثقة في الصحافة»، عن طريق تحديد مصادر الأخبار «الموثوقة».

وتسمح الأداة الإلكترونية هذه لوسائل الإعلام بأن تطلب الحصول على شهادة بوصفها مصدرا موثوقا، من خلال عملية تتكون من ثلاث مراحل تتضمن آلية للتقييم الذاتي وتدقيق خارجي.

وتأمل المنظمة أن يشجع ذلك أطرافا أخرى، من بينها محركات البحث على الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي، على التمييز بشكل أكثر وضوحا بين مصادر المعلومات.

مبادرة الثقة
وصفت المنظمة في بيان المبادرة على أنها «أداة شفافية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الصحافة الجديرة بالثقة ... من شأنها أن تتيح للمنابر الإعلامية إمكانية التحقق من جودة ممارساتها الصحافية وتحسينها وتعزيزها... وهو ما من شأنه أن يساعد على استعادة ثقة عموم الناس في وسائل الإعلام»، حسبما جاء على موقعها الالكتروني.

وأعلن في 2018 عن المبادرة التي تأسست بالشراكة بين المفوضية الأوروبية ومؤسسة كريغ نيومارك الخيرية، وهي مبادرة واسعة تهدف إلى تحسين المهنية والشفافية في فضاء الإعلام والاتصال.

وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود قال كريستوف ديلوار «في ظل فوضى المعلومات التي تعم حالياً، تحظى الأخبار الكاذبة والدعاية وخطاب الكراهية بأسبقية على الصحافة».

وأضاف «إذا أردنا الخروج من هذه الدوامة، فيجب علينا عكس الاتجاه من خلال تشجيع الصحافة عبر آلية شفافية موثوق بها. ومن هذا المنطلق، فإن مبادرة الثقة في الصحافة هي خطوة لتغيير قواعد اللعبة من خلال جعل الامتثال للمعايير المهنية رصيدًا ملموسًا، وبالتالي ضمانة لاستدامة الصحافة».

 مستخدمو الإنترنت
أشارت المنظمة إلى دراسة حديثة أجرتها مجموعة الأبحاث إيدلمان تراست أظهرت أن نحو 74 % من مستخدمي الإنترنت قلقون إزاء ظاهرة المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأسست الأداة الجديدة بالتعاون بين أكثر من 130 منظمة وممثلين عن قطاع الإعلام والدوائر الأكاديمية وشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية، وهي متاحة بالانكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

وقال رئيس الرابطة العالمية للصحف فنسنت بيرين «سواء اكتفت وسائل الإعلام بتقييم ذاتي بسيط لعملياتها التحريرية من خلال تطبيق مبادرة الثقة في الصحافة أو اختارت إمكانية الحصول على الشهادة الكاملة، فإن استخدام معايير الشفافية والنزاهة سيساعد في بروز المنابر الجديرة بالثقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)