إطلاق مبادرة «الثقة» لوسائل الإعلام

شعار منظمة مراسلون بلا حدود (الإنترنت)

محاربة المعلومات المضللة، أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، منصة «مبادرة الثقة في الصحافة»، عن طريق تحديد مصادر الأخبار «الموثوقة».

وتسمح الأداة الإلكترونية هذه لوسائل الإعلام بأن تطلب الحصول على شهادة بوصفها مصدرا موثوقا، من خلال عملية تتكون من ثلاث مراحل تتضمن آلية للتقييم الذاتي وتدقيق خارجي.

وتأمل المنظمة أن يشجع ذلك أطرافا أخرى، من بينها محركات البحث على الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي، على التمييز بشكل أكثر وضوحا بين مصادر المعلومات.

مبادرة الثقة

وصفت المنظمة في بيان المبادرة على أنها «أداة شفافية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الصحافة الجديرة بالثقة ... من شأنها أن تتيح للمنابر الإعلامية إمكانية التحقق من جودة ممارساتها الصحافية وتحسينها وتعزيزها... وهو ما من شأنه أن يساعد على استعادة ثقة عموم الناس في وسائل الإعلام»، حسبما جاء على موقعها الالكتروني.

وأعلن في 2018 عن المبادرة التي تأسست بالشراكة بين المفوضية الأوروبية ومؤسسة كريغ نيومارك الخيرية، وهي مبادرة واسعة تهدف إلى تحسين المهنية والشفافية في فضاء الإعلام والاتصال.

وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود قال كريستوف ديلوار «في ظل فوضى المعلومات التي تعم حالياً، تحظى الأخبار الكاذبة والدعاية وخطاب الكراهية بأسبقية على الصحافة».

وأضاف «إذا أردنا الخروج من هذه الدوامة، فيجب علينا عكس الاتجاه من خلال تشجيع الصحافة عبر آلية شفافية موثوق بها. ومن هذا المنطلق، فإن مبادرة الثقة في الصحافة هي خطوة لتغيير قواعد اللعبة من خلال جعل الامتثال للمعايير المهنية رصيدًا ملموسًا، وبالتالي ضمانة لاستدامة الصحافة».

مستخدمو الإنترنت

أشارت المنظمة إلى دراسة حديثة أجرتها مجموعة الأبحاث إيدلمان تراست أظهرت أن نحو 74 % من مستخدمي الإنترنت قلقون إزاء ظاهرة المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأسست الأداة الجديدة بالتعاون بين أكثر من 130 منظمة وممثلين عن قطاع الإعلام والدوائر الأكاديمية وشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية، وهي متاحة بالانكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

وقال رئيس الرابطة العالمية للصحف فنسنت بيرين «سواء اكتفت وسائل الإعلام بتقييم ذاتي بسيط لعملياتها التحريرية من خلال تطبيق مبادرة الثقة في الصحافة أو اختارت إمكانية الحصول على الشهادة الكاملة، فإن استخدام معايير الشفافية والنزاهة سيساعد في بروز المنابر الجديرة بالثقة».