إعلان تفاصيل «كانّ 74» في 3 يونيو

صورة التقطت في 23 مايو 2012 لليوس كاراكس مخرج فيلم «أنيت» الذي يعرض في افتتاح مهرجان كانّ السينمائي لسنة 2021 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان كانّ السينمائي أن تفاصيل دورته الرابعة والسبعين، واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة لمسابقته، ستعلن في 3 يونيو.

ويقام المهرجان هذه السنة من 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات، عند جادة لاكروازيت بعد أن تكون معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا رفعت ومنها تلك التي تحدد عدد الحاضرين.

ولم تتسن إقامة دورة 2020 في الربيع الفائت في مدينة كان بسبب الوباء، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأوضح المنظمون إن مؤتمراً صحفياً سيُعقد في 3 يونيو، في إحدى دور السينما الباريسية، لإعلان لائحة الأفلام المختارة لهذه المسابقة، وهي الأولى منذ الأزمة الصحية، على أن تُنقل وقائعه عبر الإنترنت.

وتأكدت حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما «أنيت» للمخرج ليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، وهو يُعرض في افتتاح المهرجان، و «بينيديتا» للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفيرا.

ومن الأفلام الأخرى التي يُرجَّح أن تُدرج في المسابقة لكنّ مشاركتها لم تتأكد رسمياً بعد فيلم ويس أندرسون الجديد «ذي فرينش ديسباتش» الذي صُوّر في فرنسا، وفيلم الإيطالي ناني موريتي «تري بياني».