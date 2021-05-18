وفاة الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي

الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي. (الوسط)

نعت الأوساط الفنية والأدبية في مدينة بنغازي الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي، والذي وافته المنية أمس الأثنين عن عمر 69 عامًا.

وينتمي الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي إلى ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺴبعينات ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ اﻟﻤﺎﺿﻲ، والذين كانت ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ.

وتغنى بكلمات وقصائد الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي، عدد كبير من كبار مطربي الأغنية الليبية ولحن هذه الأعمال نخبة من أهم الملحنين الليبين.

ومن المطربين الذين تغنو بأعمال الشاعر الغنائي عبد العزيز التومي، الفنان محمد حسن الذي غنى أغنية «مركبي مياله» من ألحان الفنان يوسف العالم، والفنان محمد نجم الذي قدم أغنية «ياقلب» من ألحان الفنان علي ماهر، والفنان محمد رشيد الذي تغنى بأغنية «سلامي» من ألحان علي ماهر، والفنان أحمد سامي الذي غنى «يامحلى الليل» من ألحان الفنان عطية محمد.

وتتقدم «بوابة الوسط» إلى الأسرة الفنية وعائلة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة.