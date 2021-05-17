بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 04:49 مساء
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)

نشرت صفحة مصلحة الآثار الليبية في «فيسبوك» مجموعة من الصور لأسقفة - شيركلا (Chairekla)، وهي رسوم جدارية، تقع بين المرج والمليطانية شمال شرق الأبيار بسبعة كيلومترات.

وحسب منشور المصلحة: «تعني كلمة أسقفة الأسقفية، ففي عام 1924 تم اكتشاف مقبرة غنية بالرسوم الجدارية، وتحدثت هذه الرسوم على موضوعات عديدة منها البطل أخيل والإلياذة والأوديسة وأورويسيوس، وكذلك رسوم تصور الفواكة واللحوم والخضراوات».

يرجع تاريخ تلك الرسوم الجدارية إلى القرن الرابع ميلادي، كما توجد بقايا مباني بيزنطية وأخرى تنتمي إلى العصر البلطمي وتعود للقرن الثاني قبل الميلاد.

وقالت مصلحة الآثار الليبية، في منشورها على «فيسبوك»، إن هذه الرسوم الجدارية تعد «ثروة وطنية لا تقدر بثمن».

مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
مصلحة الآثار الليبية تستعرض رسوم شيركلا الجدارية الواقعة بين المرج والمليطانية (فيسبوك)
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بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
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