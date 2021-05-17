«وورنر ميديا» و«ديسكوفري» يتحديان «نتفليكس» بالاندماج

شعار نتفليكس (أ ف ب)

من المحتمل أن تعلن شركة الاتصالات الأميركية العملاقة «إيه تي آند تي» الإثنين اندماج شركتها الفرعية «وورنر ميديا» التي تملك محطتي «سي إن إن» و«إتش بي أو» التليفزيونيتين، مع مجموعة «ديسكوفري» الإعلامية، مالكة شبكة «يوروسبورت» وسواها، على ما ذكرت.

كشفت صحف أميركية عن قرب اندماج شركة «وورنر ميديا» التي تملك محطتي «سي إن إن» و«إتش بي أو» التليفزيونيتين، مع مجموعة «ديسكوفري» الإعلامية، مالكة شبكة «يوروسبورت».

ومن المتوقع أن يكون الكيان الجديد مملوكا لـ«إيه تي آند تي» و«ديسكوفري»، وفقا للمعلومات إياها، إلا أن الصحف لم تذكر أي تفاصيل في هذا الشأن.

ومن شأن هذه الصفقة أن تنتج عملاقا إعلاميا قادرا على منافسة منصتي البث التدفقي «نتفليكس» و«ديزني بلاس»، اللتين سجل عدد المشتركين فيهما زيادة كبيرة.

إلا أن التباطؤ في نمو منصة إمبراطورية «ديزني» بين يناير ومارس أثار قلق المستثمرين وتسبب في انخفاض سعر سهم المجموعة الأسبوع الماضي.

وكانت «إيه تي آند تي» استحوذت على «تايم وورنر» العام 2018 في مقابل 80 مليار دولار، وسمّتها «وورنر ميديا» التي تمتلك «إتش بي أو» واستديوهات «وورنز براذرز» وقنوات كابل أبرزها «سي إن إن».

أما «ديسكوفري» فلديها قنوات في 220 دولة، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت.

حققت شركة «وورنر ميديا» إيرادات قدرها 30,4 مليار دولار العام 2020، فيما حققت «ديسكوفري» 10,7 مليارات دولار.