طرح أعمال رقمية بنسق «إن إف تي» في مزاد

صورة التقطت في 25 مارس 2021 لأحد الأعمال ضمن معرض مخصص للأعمال الرقمية في نيويورك (أ ف ب)

أطلقت دار مزادات فرنسية، الأحد، مزادا تقول إنه الأول من نوعه في فرنسا، على أعمال رقمية بنسق «إن إف تي».

وتشير «إن إف تي» إلى تكنولوجيا التوثيق الجديدة الرائجة للقطع الافتراضية، حسب «فرانس برس».

وأوضح ريجيس كابيلير، أحد مديري دار «كابيلير وبرونو» في مدينة بار لو دوك في شرق فرنسا: «من حيث المبدأ، نحن أول من ينظم مثل هذه المزادات في فرنسا، لكننا لم نقدم على هذه الخطوة لنكون الأوائل».

وأضاف: «المهم لنا هو أن نتمكن من بيع الأعمال الرقمية، هذه المرة الأولى التي نفعل ذلك، نحضّر لهذا المزاد منذ أغسطس».

ويشكل هذا المزاد «اختبارا»، إذ قال ريجيس كابيلير: «رأينا الأرقام المحققة في البلدان الناطقة بالإنجليزية، هل ستحذو فرنسا حذوها؟ لا أعلم»، في إشارة خصوصا إلى المبلغ القياسي الذي حصدته لوحة للفنان الرقمي بيبل في مزاد لدار «كريستيز» في مارس والذي بلغ 69,3 مليون دولار.

ويتيح «إن إف تي» (نان فانجيبل توكنز) وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسما تعبيريا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحفية أو سوى ذلك.

وتثير هذه الأعمال الرقمية ضجة كبيرة في سوق الفنون، وتبلغ قيمة التداولات اليومية بها أكثر من عشرة ملايين دولار على منصات رقمية مثل «نيفتي غايتواي» أو «أوبن سي».

وأكثرية الأعمال المطروحة في المزاد الفرنسي مصدرها مجموعة تحمل اسم «نيو فرنش تاتش» تقدم نفسها على أنها فريق «فنانين ومتخصصين في البلوكتشين (سلسلة الكتل) ووسطاء التداول وأصحاب المعارض والوسطاء الماليين، وجميعهم يتشاركون المصلحة عينها ببروز فن رقمي يشكل جسرا مع سوق الأعمال الفنية غير الافتراضية وليس انسلاخا عنها».