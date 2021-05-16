محمد إمام يخاطر بحياته لإنقاذ الأطفال في «لمعي القط»

محمد إمام في مشهد من مسلسل «لمعي القط» (خاص لـ بوابة الوسط)

يطل الممثل المصري محمد إمام عبر الدراما الاجتماعية «لمعي القط»، الذي تبدأ قناة «MBC مصر» عرضه يوميا بداية من الإثنين، في تمام الثامنة مساء.

تدور أحداث «لمعي القط»، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار، ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمخاطرة بحياته حتى لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

مسلسل «لمعي القط»، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أوس أوس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي.