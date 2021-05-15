منافسة قوية بين كريم فهمي ورامز جلال على إيرادات العيد

بوستر فيلم «ديدو» (خاص لـ بوابة الوسط)

ينافس النجم المصري كريم فهمي في موسم عيد الفطر الحالي بأحدث أفلامه «ديدو»، حيث اشتعلت المنافسة مبكرا بينه وبين فيلم النجم رامز جلال «أحمد نوتردام» رغم الإغلاق المبكر للسينمات في التاسعة مساء.

وحقق كريم بفيلمه «ديدو» أول أيام العيد مليونا و 22 ألف جنيه، في حين حقق ثاني أيام العيد مليونا و693 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما حققه من إيرادات مليونين و715 ألف جنيه.

أما النجم رامز جلال الذي طرح أحدث أفلامه «أحمد نوتردام» فقد حقق أول أيام العيد مليونا و673 ألف جنيه، في حين حقق ثاني أيام العيد مليونا و135 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما حققه من إيراداته 3 ملايين و 772 ألف جنيه.

في الوقت الذي حقق فيه فيلم «ثانية واحدة» للممثل مصطفى خاطر في يومين 705 آلاف.

فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وهدى المفتي ومحمد ثروت وأحمد فتحي، فكرة كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.