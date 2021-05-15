رؤوف عبدالعزيز يبدأ التحضير لـ«الباب الأخضر» بعد نجاح «الطاووس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 11:20 صباحا
البوستر المبدئي لفيلم رؤوف عبدالعزيز «الباب الأخضر» (خاص لـ بوابة الوسط)

يخوض المخرج المصري رؤوف عبد العزيز، تجربة سينمائية جديدة تحمل عنوان «الباب الأخضر» وهو فيلم عن قصة وسيناريو وحوار للراحل الكبير أسامة أنور عكاشة.

ويأتي إعلان رؤوف عن تجربته الجديدة بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي.

ونشر عبدالعزيز، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوستر مبدئي خاص بالفيلم، وعلق علية، قائلا: «تحد جديد وحلم قديم يطلع للنور قريبا جدا، فيلم الباب الأخضر، قصه وسيناريو وحوار أسامه أنور عكاشة، إشراف عام حسام شوقى، إخراج رؤوف عبد العزيز».

ويستعد المخرج المصري خلال الفترة المقبلة للبدء في التحضير للفيلم من خلال اختيار الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل، هذا إلى جانب معاينة الأماكن المقرر التصوير فيها.

يعد فيلم «الباب الأخضر»، أول تعاقدات المخرج رؤوف عبدالعزيز، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث أعماله الدرامية مسلسل «الطاووس»، الذي اعتبره الجمهور والنقاد بمثابة الحصان الأسود في ماراثون رمضان الماضي، وشارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ.

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