جاستن بيبر وليدي غاغا يشاركان في حلقة العودة لنجوم «فريندز»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 05:00 مساء
الممثلون الستة الرئيسيون في «فريندز» في لوس أنجليس، سبتمبر 2002 (أ ف ب)

توفر منصة «إتش بي أو ماكس» اعتبارا من 27 مايو الجاري الحلقة الخاصة من «فريندز» التي يلتقي فيها مجددا نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاما على توقفه، بوجود عدد من الضيوف بينهم جاستن بيبر وليدي غاغا.

وكان من المفترض أساسا أن توفر هذه الحلقة في نهاية مايو 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة «إتش بي أو ماكس» التي اشترت كامل حقوق مسلسل «فريندز»، وفق «فرانس برس».

لكن تصوير الحلقة تأجل بسبب الجائحة، ولم يحصل في نهاية المطاف إلا الشهر الماضي في بوربانك بولاية كاليفورنيا.

وإضافة إلى الممثلين الستة الذين تولوا الأدوار الرئيسية في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد من النجوم، كالمغني الكندي جاستن بيبر وفرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والمغنية ليدي غاغا، وفق ما أفاد بيان صدر الخميس.

ونشرت «إتش بي أو ماكس» على الإنترنت، الخميس، إعلانا هو عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة «تلك التي يلتقون فيها مجددا» (ذي وان وير ذاي غيت باك توغيذر)، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة «ذي وان» موجودة دائما في مطلعها.

وحقق مسلسل «فريندز» (1994-2004) نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.

وأتاح عرضه عبر «نتفليكس» اعتبارا من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد، ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع، رغم اعتقاد كثر أن هذا النوع من البرامج إلى أفول.

وفي العام 2019، اشترت مجموعة «وورنر ميديا» أحد فروع مجموعة «إيه تي أند تي» حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات.

وباتت حلقات «فريندز» السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على «إتش بي أو ماكس» اعتبارا من مايو 2020.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة «فراييتي» بأن الممثلين التاريخيين الستة، وهم أيضا منتجون تنفيذيون مشاركون في حلقة لم الشمل، تفاوضوا مع المنصة على أجور قدرها مليونان ونصف المليون دولار لكل منهم لتصوير هذه الحلقة فقط.

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