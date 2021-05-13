قاعة «أولمبيا» الشهيرة تعيد فتح أبوابها الشهر المقبل

قاعة «أولمبيا» الشهيرة في باريس مضاءة باسم المغني جوني هاليداي، 8 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

تعيد قاعة «أولمبيا» الشهيرة للحفلات في باريس فتح أبوابها أمام الجمهور يومي 10 و11 يونيو، مع حفلتين ضمن مهرجان «ليزانروك»، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وقال المدير العام لمجموعة «لي نوفيل زيديسيون زانديبندانت» المشرفة خصوصا على مجلة «ليزانروك» إيمانويل أوغ لوكالة «فرانس برس»: «هذا الأمر يحمل رمزية مهمة، كنا آخر مهرجان قبل مرحلة الإغلاق الأولى (ربيع 2020)، وأردنا أن نكون أول العائدين مع الرفع المقبل لتدابير الإغلاق».

وأضاف أوغ: «وهذا الأمر سيحصل في قاعة أسطورية هي الأولمبيا في قلب باريس».

وحتى الساعة، حددت قدرة استيعابية قصوى لعدد الحاضرين في الحفلتين تبلغ 65% من إجمالي المقاعد. وهذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها قاعة «أولمبيا» حفلات ضمن مهرجان «ليزانروك»، إذ سبق لفرقة «بالب» أن أحيت حفلة على المسرح الباريسي الشهير في 2012، وقبلها «نيو أوردر» أيضا سنة 2001.

وسيعلن المهرجان عن برمجته مع إطلاق مبيعات التذاكر في 20 مايو. ومنذ بدء الأزمة الصحية، لم تتمكن قاعة «أولمبيا» من إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور سوى خلال حفلة في سبتمبر 2020، أحيتها المغنية بريجيت فونتان وكان الجمهور خلالها جالسا مع التزام التباعد وفرض وضع الكمامة.

ويسبق هذا الحدث الرمزي ببضعة أيام انطلاق أول مهرجان موسيقي بارز هو «لو برانتان دو بورج» الذي يقام بين 22 يونيو و27 منه، وهو من المهرجانات الصيفية الكبرى القليلة التي ستقام هذه السنة في فرنسا، مع «لي فرانكوفولي» (10 إلى 14 يوليو) و«لي فياي شارو» (8 إلى 18 يوليو).