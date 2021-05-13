لوحة لباسكيا بيعت لقاء 93.1 مليون دولار

لوحة «إن ذيس كايس» لجان ميشال باسكيا خلال عرضها في دار «كريستيز» بنيويورك، 7 مايو 2021 (أ ف ب)

بيعت لوحة «إن ذيس كايس» لجان ميشال باسكيا، الثلاثاء، مقابل 93.1 مليون دولار في مزاد نظمته دار «كريستيز» في نيويورك، وهو ثاني أعلى سعر للرسام النيويوركي.

وتصور هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1.98 × 1.87 متر ورسمت العام 1983 جمجمة على خلفية حمراء. وبيعت بمبلغ 81 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 93.1 مليون دولار بعد إضافى الرسوم والعمولات، وهو يفوق بكثير تقديرات «كريستيز»، البالغة 50 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

إلا أن الرقم القياسي للوحات باسكيا (1960-1988) لا يزال للوحة بعنوان «إنتايتلد» تمثل أيضًا جمجمة، وبيعت لقاء 110.5 مليون دولار في مايو 2017 في مزاد لدار «سوذبيز» في نيويورك.

وكان سعر لوحة «إن ذيس كايس» التي بيعت، الثلاثاء، لم يتعدَ 999500 دولار في مزاد أُقيم في نوفمبر 2002، أي أن السعر الجديد تضاعف مئة مرة على الأقل في نحو 20 عامًا، وهو ما يشير إلى أن مكانة باسكيا تعززت.