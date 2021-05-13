تكهنات بعودة العلاقة العاطفية بين جنيفر لوبيز وبن أفليك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 10:44 صباحا
جنيفر لوبيز وبن أفليك في ويستوود بكاليفورنيا، 27 يوليو 2003 (أ ف ب)

كثرت التكهنات في الأيام الأخيرة بعودة العلاقة العاطفية بين جنيفر لوبيز وبن أفليك بعد 17 عامًا من انفصالهما، حسب ما أورده عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في أخبار المشاهير في الولايات المتحدة وخارجها.

وكانت الممثلة والمغنية البالغة 51 عامًا أعلنت أخيرًا فسخ خطوبتها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز، في حين أن الممثل والمخرج البالغ 48 عامًا عازب منذ مدة، وفق «فرانس برس».

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ«بينيفر» (وهو لقب يجمع اسمي جنيفر وبن، أطلق على الخطيبين السابقين عندما كانا على علاقة بين العامي 2002 و2004)، ويظهران فيها داخل سيارة في ولاية مونتانا. وأثارت هذه الصورة سيلًا من التعليقات على الشبكات الاجتماعية.

ومع أن لا شيء في الصورة يؤكد أنهما قررا إحياء علاقتهما العاطفية، فإن مجلات المشاهير تزخر بـ«المصادر» التي تلمح ولو بشيء من التحفظ الوقائي، إلى أن النجمين قد يكونان انتقلا إلى «شيء إضافي» في علاقتهما.

وغردت الممثلة كاثي غريفين التي يبلغ عدد متابعيها عبر «تويتر» أكثر من مليونين «أنا متحمسة لذلك أكثر مما أعترف به».

وردًّا على سؤال من محطة «إن بي سي» عن هذا الموضوع، الثلاثاء، قال الممثل مات ديمون، صديق أفليك منذ الطفولة: «لا يوجد كحول كافٍ في العالم» ليجعله يقول شيئًا عن هذا الأمر.

وتابع، قائلاً إن احتمال تجدد العلاقة بين النجمين «سيكون رائعًا»، مضيفًا: «آمل في أن يكون ذلك صحيحًا».

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