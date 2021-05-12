سيطرة نسائية على جوائز «بريت».. ودوا ليبا تحصد جائزتين

دوا ليبا تغني خلال احتفال توزيع جوائز «بريت» في لندن، 11 مايو 2021 (أ ف ب)

حصدت المغنية اللندنية دوا ليبا، الثلاثاء، اثنتين من جوائز «بريت» البريطانية لموسيقى البوب خلال الاحتفال الحادي والأربعين لتوزيعها، إحداهما في فئة «أفضل ألبوم بريطاني» التي تعتبر الأهم، فيما كان معظم الفائزين في الفئات المختلطة من النساء.

وسيطرت النساء بالكامل على الاحتفال الذي أقيم في مدرج «أو 2» في لندن بحضور أربعة آلاف شخص، لم يضعوا كمامات لكن فحوصا أجريت لهم سلفا، وكان تاليا أول نشاط موسيقي كبير بحضور جمهور في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة، وفق «فرانس برس».

وتقدمت المغنية البريطانية دوا ليبا بفضل ألبومها «فيوتشر نوستالجيا» على منافسيها، وهم مغنية السول سيليست وكاتبة الأغنيات والشاعرة أرلو باركس ومغني الراب جاي هاس الذي كان الرجل الوحيد بين المتنافسين في فئة أفضل ألبوم.

وتمكنت دوا ليبا التي سبق أن نالت ثلاث جوائز «بريت» في الأعوام الأخيرة، من الفوز أيضا، الثلاثاء، بجائزة أفضل مغنية، بعدما كانت افتتحت الاحتفال وهي ترتدي فستانا على شكل العلم البريطاني «يونيون جاك»، وسرحت شعرها على طريقة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس.

وبعد انتقادات تعرضت لها الدورات السابقة على خلفية هيمنة الذكور على الترشيحات، استحوذت النسوة هذه السنة على الجوائز في أكثرية الفئات المختلطة. فجائزة «أفضل فنان واعد» منحت للندنية الشابة ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية أرلو باركس، فيما حصلت فرقة «هايم» التي تضم ثلاث شقيقات أميركيات على جائزة أفضل فرقة عالمية. وحصل ثلاثي نسائي آخر هو «ليتل ميكس» على جائزة «أفضل فرقة بريطانية»، ما جعلها أول فرقة إناث تنال هذا اللقب منذ إطلاق جوائز «بريت».

موجة نساء

كذلك اختيرت امرأة للمرة الأولى منذ إطلاق «بريت» قبل أربعة عقود للفوز بجائزة «غلوبال أيكون بريت أوورد» التي تكرم فنانا عن مجمل مسيرته. وأعطيت هذه الجائزة البارزة التي سبق أن نالها إلتون جون وديفيد بووي، للمغنية الأميركية تايلور سويفت تقديرا لـ«مسيرتها التي لا تضاهى وموسيقاها وتأثيرها على ملايين الأشخاص في العالم».

وقالت دوا ليبا لدى تسلمها إحدى جوائزها: «في المرة الأخيرة التي كنت فيها هنا لتسلم هذه الجائزة العام 2018، قلت إنني أرغب في رؤية المزيد من النساء على هذا المسرح». وأضافت: «أنا فخورة جدا أن هذا الأمر حصل بعد ثلاث سنوات»، معتبرة أنه «شرف حقيقي» لها أن تكون «جزءا من هذه الموجة النسائية في الموسيقى».

وكان عضو فرقة «وان دايركشن» سابقا هاري ستايز الرجل الوحيد الذي يفوز بجائزة في إحدى الفئات المختلطة، إذ حصل على لقب «أفضل أغنية منفردة» عن «ووترميلون شوغر».

أما في الفئات المخصصة للذكور حصرا، فاختير مغني الراب جاي هاس «أفضل فنان بريطاني»، فيما نال الكندي ذي ويكند جائزة «أفضل فنان عالمي».

ولم يحصل على أي جائزة كل من ثنائي الراب يونغ تي أند ياغزي ومنسق الأسطوانات جويل كوري ومغنية السول سيليست، مع أن كلا منهم كان مرشحا في ثلاث فئات.

زيادة أجور

وفيما تقام هذه الأمسية تقليديا في فبراير، أرجئت حفلة جوائز «بريت» هذه السنة إلى أواسط مايو بسبب الحجر الثالث لاحتواء جائحة «كوفيد-19» التي أودت بحياة 127500 شخص في بريطانيا. غير أن الوضع الصحي تحسن بصورة ملحوظة، ما يتيح لحفلة توزيع جوائز «بريت» أن تصبح أول حدث موسيقي بريطاني يستضيف جمهورا عريضا.

وأعفي المشاركون الأربعة آلاف في الحدث من شرط وضع كمامات لكن كان يتعين عليهم إبراز نتيجة فحص «كورونا» سلبية عند الدخول والخضوع لفحص بعد الحدث. ويندرج ذلك في إطار تجارب تجريها الحكومة تمهيدا للسماح بتنظيم النشاطات الجماهيرية مجددا.

ومن بين سعداء الحظ هؤلاء، 2500 عامل أساسي (بينهم أفراد طواقم علاجية وعمال في قطاع النقل العام وفي السوبر ماركت) في العاصمة البريطانية، بعدما حجز لهم المنظمون مقاعد بهدف الإشادة بـ«التزامهم» خلال الجائحة.

وبادرت دوا ليبا إلى إهداء إحدى جوائزها إلى شخص اختارته بين هؤلاء هي الممرضة والأستاذة البريطانية إليزابيث أنيونو، مشيدة بـ«حياتها الناجحة كممرضة انتقلت إلى محاربة الظلم العنصري» وإلى «الدفاع بقوة واقتناع عن العاملين على خط المواجهة».

واغتنمت نجمة الأمسية الفرصة لدعوة الجمهور إلى «التصفيق بشدة» لمقدمي الرعاية، مطالبة أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنحهم «زيادة لائقة» على رواتبهم بعد جهودهم خلال العام المنصرم.