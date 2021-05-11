سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 04:12 مساء
موظفو المتحف البريطاني بيتر هيجز (يسار) وهانا بولتون، مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية محمد الكوني، يشاهدون التمثال في السفارة الليبية في لندن (ذي غارديان)

أعلنت السفارة الليبية في المملكة المتحدة تسلمها تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني، وهو قطعة أثرية مهربة من ليبيا، ضبطتها السلطات البريطانية في العام 2011.

وتمثال «بيرسفوني» من آلهة الإغريق القدامي، كان موجودا قبل تهريبه في مدينة شحات، التي تعد إحدى المناطق التراثية المحمية من منظمة اليونسكو.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت في بيان لها، الأحد، التوقيع على محضر تسليم وتسلم بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة، ورئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني، بيتر هيجو.

وأوضح البيان أن عملية استعادة التمثال مرت بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية، باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من مباحثات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني، بالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، انتهت بعودة التمثال لليبيا.

وكتبت السفارة على صفحتها في «فيسبوك»، الثلاثاء: «تسلمت السفارة الليبية بالمملكة المتحدة القطعة الأثرية بيرسيفوني من المتحف البريطاني، والتي تم ضبطها من قبل سلطات جمارك مطار هيثرو منذ سنوات خلال تهريبها إلى بريطانيا العام 2011، حيث تم استعادتها بعد مباحثات جرت بين السفارة الليبية في لندن وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية (HMRC) والمتحف البريطاني، بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبالتعاون مع خبراء من ليبيا العام 2015».

التوقيع على محضر تسليم وتسلم بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة، ورئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني، بيتر هيجو (فيسبوك)
تمثال «بيرسفوني» (فيسبوك)
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