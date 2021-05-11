«النداهة» يجمع حنان ترك وهاني عادل في العيد

هاني عادل، وحنان ترك (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد شركة «Audiomax» للإنتاج الصوتي، لطرح فيلم الإثارة والتشويق «النداهة» في موسم عيد الفطر السينمائي، حصريا عبر موقع وتطبيق «Storytel» العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

يعيد «النداهة» الفنانة حنان ترك، للجمهور ويشاركها البطولة الفنان هاني عادل، في تجربة صوتية مختلفة تدور في جو مشوق مليء بالإثارة والاستمتاع والترقب والغموض، والفيلم من إخراج خالد المهدي.

تدور أحداث «النداهة» في قرية ريفية، حيث يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب «هارون» الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته «فريدة» التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.

والفيلم مستوحى من أسطورة «النداهة» الشهيرة في القصص الشعبية.

فيلم «النداهة» من تأليف وإخراج خالد المهدي؛ الذي أنتج قبل ذلك مع الفنان الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم «آخر أيام الأرض» ولاقى نجاحا كبيرا.

ويخوض خالد المهدي وفريق عمل «النداهة» تجربة جديدة في صناعة الأفلام الصوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلق.

ويشارك في بطولة «النداهة» بجانب حنان ترك وهاني عادل، الفنانان عمرو القاضي ولبنى ونس، وعدد من النجوم الشباب.

ومن المقرر إعلان موعد وتوقيت إطلاق الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة من قبل «Storytel» و«Audiomax».