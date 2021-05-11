«سوذبيز» و«كريستيز» يعرضان مجوهرات استثنائية تاريخية

دبوس مزخرف من حجر الياقوت والماس، 5 مايو 2021 (أ ف ب)

سيكون أكبر حجر ياقوت من كشمير يعرض في مزاد وتاج ملكي يمكن تجربته عبر «إنستغرام» وحلي تزينت بها ابنة الامبراطور الفرنسي نابليون بونابارت بالتبني، القطع الأبرز ضمن مزادي «سوذبيز» و«كريستيز» للمجوهرات التاريخية، المزمعة إقامتهما في 11 و12 مايو الجاري في جنيف.

وكان حجر الياقوت الكشميري، وهو جوهرة يبلغ وزنها 55,19 قيراط، موجودا ضمن مجموعة مورين كونستانس غينيس، وهي ماركيزة من عائلة أرستقراطية أنغلو إيرلندية توفيت العام 1998، وفق «فرانس برس».

وأحجار الياقوت الكشميري التي يزيد وزنها على 30 قيراطا نادرة جدا. وسيباع هذا الحجر النفيس مع حجر ياقوت كشميري آخر يزن 25,97 قيراط، ويرجح أن تباع القطعتان بما بين مليوني دولار إلى ثلاثة ملايين.

وبعد اكتشافه في مطلع ثمانينات القرن التاسع عشر، لم يدم استخراج الياقوت الكشميري إلا من العام 1882 إلى 1887، ما جعل هذه الأحجار الكريمة من أكثر الأحجار المرغوبة في السوق، وفقا لدار «سوذبيز».

وقال بونوا ريبيلين، رئيس مبيعات المجوهرات المهيبة في «سوذبيز» في جنيف «الياقوت الكشميري من أندر الأحجار الكريمة الملونة التي يعرفها الإنسان». وأضاف: «اكتسبت هذه الأحجار الكريمة على مر السنين مكانة شبه أسطورية».

تاج على إنستغرام

ومن بين القطع التاريخية الأخرى المعروضة للبيع، تاج تم الاحتفاظ به لأكثر من 150 عاما في سلالة سافوي الملكية الإيطالية.

ويعود تاريخ هذا الإكليل الذي يحوي 11 لؤلؤة طبيعية وماسة، إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويقدر سعره بما بين مليون و1,5 مليون دولار.

ويعتبر التاج أيضا تحفة إبداعية إذ يمكن فصله إلى جزأين ما يسمح بوضعه كقلادة، كما أوضح ريبيلين لوكالة «فرانس برس».

وقالت «سوذبيز»: إنها تشهد طلبا عالميا غير مسبوق على المجوهرات الملكية خصوصا من زبائن أصغر سنا في آسيا.

واشترى جامعو تيجان من القارة الآسيوية ثلث التيجان التي باعتها الدار في السنوات الخمس الماضية.

وبهدف جذب اهتمام جيل جديد، ابتكرت دار «سوذبيز» فلتر «إنستغرام» يتيح للمستخدمين تكوين صورة لأنفسهم، وهم يضعون تاج سافوي في قصر إيطالي فخم.

وفي فئة الأحجار الكريمة الكبيرة، تقدم «كريستيز» ماسة بيضاء مستطيلة تزن 100.94 قيراط يطلق عليها «سبيتاكل» بقيمة تتراوح بين 12 و18 مليون دولار.

وهذه الماسة التي لا تشوبها شائبة من الداخل، هي أكبر حجر تم قطعه في روسيا على الإطلاق، واقتطع من حجر خام اكتشف في منطقة ياقوتيا في شمال شرق البلاد النائي العام 2016.

وتشمل القطع البارزة الأخرى قلادة من الزمرد الكمثرى بزنة 104.40 قيراط قام بتركيبها صانع المجوهرات الأميركي هاري وينستون، وتعرضها «سوذبيز» في مقابل مليون إلى 1,5 مليون دولار.

وقال ريبيلين إنه «وزن استثنائي فعلا للزمرد وهو حجر أكثر هشاشة» من غيره.