افتتاح مركزين ثقافيين في غريان

وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان تفتتح المركزين الثقافيين بن نصير وتغسات بغريان (فيسبوك)

لمناسبة افتتاح المركزين الثقافيين بن نصير وتغسات، مساء الأحد، ألقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، كلمة بمقر بلدية غريان.

وحضر الافتتاح وكيل ديوان بلدية غريان نصرالدين الفزاني، ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية سعيد محمد الأسود، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية ولفيف من مسؤولي المدينة وأعيان ووجهائها وعميد جامعة غريان ورئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني، والوفد المرافق للوزيرة من مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

ورحبت الوزيرة بالحضور وحسن الاستقبال، وأعربت عن سعادتها بافتتاح المركزين الثقافيين بن نصير وتغسات، مؤكدة في كلمتها أن هذا الإنجاز الثقافي الذي سعت إليه الوزارة الهدف منه النهوض بالملف الثقافي في كل بلديات ليبيا، مبرزة أن ثقافتنا هي هويتنا التي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزها وإبرازها على المستوى الإقليمي والدولي، حسب منشور وزارة الثقافة على صفحتها في «فيسبوك».

وأكدت عثمان في ختام كلمتها على الإصرار والتفاني الجاد لتحقيق الازدهار، والرفعة لثقافتنا الوطنية والمعرفية.

وافتتحت الوزيرة المركز الثقافي بن نصير، كما زارت المركب الثقافي بمنطقة مروان، والمكتبة المركزية بغريان، كما افتتحت المركز الثقافي تغسات.

وشاركت وزيرة الثقافة في تكريم وتوزيع الجوائز على المتسابقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمها ورعاها مكتب الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك تكريم الفرق الرياضية بالمدينة التي شاركت في شهر رمضان في دوري «تظاهرة السلام».

وفي ختام الزيارة كرمت الوزيرة من قبل مدير مكتب الثقافة بغريان، الذي منحها درع الثقافة المعرفية لرعايتها والتزامها بالمنجز الثقافي الوطني.

وزيرة الثقافة شاركت في تكريم وتوزيع الجوائز على المتسابقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم (فيسبوك)

وزيرة الثقافة شاركت في تكريم وتوزيع الجوائز على المتسابقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم (فيسبوك)

مبنى المركز الثقافي تغسات بغريان (فيسبوك)