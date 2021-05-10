شادي شامل يستعين بمدير تصوير كوبي لـ«يا معود قلبي»

شادي شامل في كواليس فيديو كليب «يا معود قلبي» (خاص لـ بوابة الوسط)

في أولى تجاربه الإخراجية، استعان المطرب المصري شادي شامل بمدير التصوير شارلي من كوبا، وهو واحد من أهم مديرين التصوير للكليبات الغنائية؛ لينفذ معه الكليب الخاص بأغنيته الجديدة «يا معود قلبي» والذي سيعرض قريبا للجمهور، وطرح التيزر الأول الخاص به عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شادي أنه سعيد بهذه التجربة وبالتعاون مع شارلي مدير التصوير في أول تجربة غير محلية له من خارج كوبا، مشيرا إلى أنه تعرف عليه من خلال سفره كثيرا وتكوينه العديد من العلاقات داخل المجال الفني مع أشخاص من كل بلد، مضيفا أن سفره لم يكن فقط للتمتع بل لاستكشاف الثقافة الموسيقية في كل مكان في العالم حتي يستفيد منها في المستقبل، بالإضافة إلى البحث عن مواقع تصوير للكليب.

وعن فكرة إخراجه بنفسه للفيديو كليب، قال شامل: «كان لي رؤية فنية لفكرة الكليب وتصويره، ولهذا تحمست لفكرة أن أقوم بإخراجه خاصة أنها مجال دراستي في كلية الإعلام، وهو ما ساعدني بالإضافة إلى تجاربي في التمثيل، وقمنا بعمل معاينة للأماكن في زنزبار، وقمنا بعمل تحضيرات للملابس الخاصة بي وبالراقصين، وبروفات علي الرقصات حيث شاركتني في الكليب 10 راقصات من هناك».

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان شادي شامل وتوزيع مهاب سامي ومهندس الصوت محمد صقر.