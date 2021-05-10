الحكومة البلجيكية تنظر في تنظيم مهرجانات هذا الصيف

أصدقاء يتناولون البيرة معا على شرفة مقهى في بروكسل، 8 مايو 2021 (أ ف ب)

رأى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أن «من المحتمل» تنظيم «بعض المهرجانات الكبرى» مجددا خلال «النصف الثاني من الصيف»، مثل «تومورو لاند»، ملتقى الموسيقى الإلكترونية، بحسب ما أفاد مكتبه، الأحد.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة التشاور التي تضم الحكومة الفدرالية والكيانات المتحدة، التفاصيل، الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وقال المصدر إن «أحد الخيارات التي يتم بحثها تقضي بتمكين الدخول بناء على الشهادة الخضراء الأوروبية».

وتفيد هذه الشهادة الصحية الأوروبية أن حاملها تلقى اللقاح ضد «كوفيد-19» أو خضع لفحص لكشف الإصابة كانت نتيجته سلبية، أو اكتسب مناعة بعدما أصيب بفيروس «كورونا»، وهو حاليا موضع مفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف اعتماده قبل نهاية يونيو.

وبحث رؤساء دول وحكومات البلدان الـ27 مسألة هذه الشهادة الصحية خلال قمتهم في بورتو، الجمعة والسبت، غير أن نظام الترخيص المعمم على كامل التكتل ما زال يثير خلافات في وجهات النظر.

ولن يكون من الممكن الدخول إلى المهرجانات إلا بموجب تذاكر تم شراؤها مسبقا للسماح بتتبع المشاركين ومخالطيهم، على أن يقتصر الدخول على المواطنين الأوروبيين والبريطانيين، بحسب المصدر.

وأفاد مكتب المسؤول البلجيكي أنه «على اقتناع بأنه سيكون من الممكن تنظيم (ذلك) بالشكل الصحيح مع ضمان السلامة التامة»، مشيرا إلى أن «جميع البالغين (في بلجيكا) سيكونون تمكنوا من تلقي اللقاح بحلول شهر أغسطس».

وأجرى دو كرو في عطلة نهاية الأسبوع محادثات مع عدد من المسؤولين بينهم منظمو مهرجان «تومورو لاند»، الذي يعتبر من أضخم مهرجانات موسيقى الإلكترو في العالم، ومن المقرر تنظيمه بين 27 أغسطس و5 سبتمبر في بوم بالفلاندر (شمال بلجيكا).

وكان هذا المهرجان ألغي العام الماضي على غرار مهرجانات أخرى في بلجيكا؛ بسبب الوباء، وعمد المنظمون إلى إقامة نسخة افتراضية منه.

وباشرت السلطات البلجيكية تليين القيود المفروضة لمكافحة تفشي «كوفيد-19»، فرفعت حظر التجول، السبت، وأعيد فتح شرفات المقاهي والمطاعم.