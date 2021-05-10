صربيا تعتزم تنظيم مهرجان إكزيت رغم الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 01:40 مساء
صورة مؤرخة في 7 يوليو 2011 من مهرجان إكزيت الموسيقي في نوفي ساد بصربيا (أ ف ب)

يتوقع أن يقام مهرجان إكزيت الدولي للموسيقى، في نوفي ساد الصربية، في يوليو، مع طموح لأن يكون أول حدث بهذا الحجم ينظم في أوروبا منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم المهرجان، سانيين ديوكيتش، إن خبراء طبيين أكدوا أنه من الممكن تنظيم المهرجان بطريقة آمنة إذا قدم المتفرجون شهادات تلقيهم اللقاح أو نتائج اختبارات سلبية بكوفيد-19.

وأضاف لوكالة فرانس برس: «يمكننا القول بكل تأكيد إن حضور إكزيت سيكون أكثر أمانا من الذهاب إلى حانة أو ركوب حافلة».

وتذاكر هذا المهرجان الذي حضره 200 ألف شخص في العام 2019 والذي سيقام في قلعة تطل على مدينة نوفي ساد، معروضة للبيع مع تواريخ حفلات ممتدة من 8 إلى 11 يوليو.

وسيشارك في هذه النسخة من المهرجان نجوم؛ من أبرزهم ديفيد غيتا ودي جاي سنيك ونينا كرافيتز.

ولكن رغم أن الوضع الوبائي يتحسن في صربيا، فإن علماء الأوبئة مترددون بشأن إقامة حدث بهذا الحجم، خصوصا أن الكثير من المتفرجين يأتون من الخارج.

وألغي الكثير من الحفلات الموسيقية الكبرى في أوروبا، بما فيها أحداث في بلدان لديها معدلات تلقيح أفضل من صربيا على غرار المملكة المتحدة والمجر.

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