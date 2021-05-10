الحياة تعود إلى مسارح برودواي في سبتمبر

جنيفر نيتلز خلال تمرين لمسرحية «شيكاغو» الغنائية في نيويورك في يناير 2015 (أ ف ب)

تعود مسرحية «شيكاغو» الاستعراضية الغنائية إلى برودواي، اعتبارا من 14 سبتمبر، التاريخ المحدد من حاكم ولاية نيويورك، لإعادة فتح المسارح بطاقتها الاستيعابية القصوى.

وأكد ناطق باسم منتجي العمل المسرحي استئناف عروض «برودواي»، بعدما أوردت وسائل إعلامية أميركية النبأ، وفق «فرانس برس».

وبيعت أكثرية التذاكر للعرض الأول المقرر في 14 سبتمبر في مسرح «أمباسادور ثياتر» في الساعات الأولى لطرحها، بحسب مواقع الحجز الرسمية لبرودواي.

وتسببت جائحة «كوفيد-19» بوقف عروض المسرحيات الغنائية فترة 522 يوما، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ هذا الحي المسرحي الأشهر في العالم المقام قرب ساحة تايمز سكوير منذ مطلع القرن العشرين.

وقد سمح حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو بإعادة فتح المسارح اعتبارا من 2 أبريل، لكن بنسبة 33% من طاقتها الاستيعابية الاعتيادية على ألا يتعدى عدد الحضور ألف شخص.

لكن إعادة إطلاق عروض برودواي التي يكلف إنتاجها ملايين الدولارات، غير مربح اقتصاديا في مثل هذه الظروف. وحتى الساعة، أعادت مسرحيتان فقط ضمن ما يعرف بـ«أوف برودواي»، وهي شبكة مسارح ذات قدرة استيعابية أقل، تقديم عروضهما.

كذلك أعلنت الجمعة مسرحية غنائية أخرى هي «سيكس»، استئناف عروضها اعتبارا من 17 سبتمبر.

أما الاستعراض الأطول عمرا في تاريخ برودواي، «ذي فانتوم أوف ذي أوبرا» (أكثر من 13300 عرض منذ 1998)، فقد حدد تاريخ عودته في 22 أكتوبر.

كما أن مسرحيتين جديدتين هما نسخة جديدة من «ذي ميوزيك مان» مع هيو جاكمان، والعمل المنتظر «ديانا» عن قصة الأميرة ديانا، فلن تنطلقا قبل ديسمبر.

وقبل الجائحة، كانت برودواي تدر إيرادات قدرها نحو 33 مليون دولار، وهي تعتبر قوة جذب سياحية رئيسية في نيويورك.