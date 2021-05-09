التونسية أميرة درويش: أحببت تجربة الجمع بين التمثيل والإنتاج في «أولاد الغول»

الفنانة والمنتجة التونسية أميرة درويش (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة التونسية أميرة درويش تفاصيل دورها في مسلسل «أولاد الغول»، حيث تجسد شخصية «سلوى» زوجة هارون ابن الغول الكبير الذي يتاجر في المخدرات وهي امرأة لا يحبها زوجها، ولا تريد الطلاق حتى تحمى أولادها، ولكن تتطور الأحداث وتتبدل مواقفها.

وحول قرار إنتاجها للمسلسل أشارت إلى أنها أحبت الجمع بين التمثيل والإنتاج، خصوصا أنها حققت نجاحا كبيرا كممثلة، مؤكدة أنها تحضر لأعمال تقدمها في رمضان المقبل من الآن حتى يكون لديها متسع من الوقت.

وأكدت أميرة أن السينما التونسية تطورت في السنوات الأخيرة تطورا متميزا وانتشرت على الصعيد العالمي، موضحة «نحن متواجدين في كل المهرجانات العالمية، وطبيعي يتعرف عليها المتفرج العربي والشباب اكتسحوا العالم السينمائي والآن يكتسحوا العالم التلفزيوني.. الدراما التلفزيونية في طريق التطور وهناك مفاجآت جديدة ونحاول أن نوصل مسلسلاتنا للمشاهد العربي».

وأضافت «نحن نمتلك ممثلين شاطرين جدا عندهم قيمة كبيرة وأعمالنا قيمة ولكن الجمهور صغير ويجب أن تخرج الإنتاجات التونسية خارج البلد وتنتشر عربيا حتى نستطيع أن نمول المشاريع ونصنع تجارب جديدة وننتج خارج موسم رمضان».

وأشارت درويش إلى أن الدراما التلفزيونية التونسية لم تنتشر عربيا لأنه لا يوجد من اشتغل على هذا الأمر، ولم يسعى لتطوير علاقاته والتعرف على العديد من المنتجين من الداخل والخارج، مضيفة أنها ترى وجود ديناميكية جديدة في الأعمال المغاربية التي يتم تنفيذها بتنوع تونسي - جزائري مثلا أو ليبية – تونسية، وذلك يجعل الدراما التونسية في طور الانتشار.

وكشفت الفنانة التونسية أنها تشارك في مسرحية «سكون مع نعمان حمدا» إنتاج المسرح الوطني التونسي وتحضر لفيلم مع سلمى بكار يبدأ تصويره بعد انتهاء تحضيراته عقب رمضان.