انتهاء تصوير «قصر النيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 01:12 مساء
دينا الشربيني على بوستر مسلسل «قصر النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى تصوير مسلسل «قصر النيل»، مساء أمس السبت، وهو المعروض حاليا على قنوات «MBC» ومنصة «شاهد».

ويحقق العمل منذ بداية عرضه وحتى الآن نسب مشاهدة مرتفعة، إذ يحتل المركز الرابع في نسب المشاهدة عبر منصة «شاهد» الإلكترونية طبقا للمنصة نفسها.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ومحاولة حل لغزها، وهو من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، ونبيل عيسى

«قصر النيل» للمنتج محمد مشيش من إنتاج «I productions» وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج خالد مرعي.

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