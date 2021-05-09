وزيرة الثقافة تحضر أمسية فنية ببيت إسكندر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 11:09 صباحا
بيت إسكندر للفنون يستقبل مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة، يسار (فيسبوك)

حضرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، مساء الجمعة، أمسية فنية في بيت إسكندر للفنون والثقافة، وكان في استقبالها مدير البيت مصطفى إسكندر.

وأقيمت الأمسية تحت شعار «همسات رمضانية.. افتح قلبك صافح فكرك»، والتي أحياها الموسيقار عبدالسلام القرضاب حول تجاربه في هذا المجال، وقدم فيها ملمحا عن سيرة الفن الليبي وتجاربه مع تقديم قطع موسيقية وغناء في سياق السيرة الفنية للموسيقى والغناء وتطوره في ليبيا، حسب الصفحة الرسمية للوزارة في «فيسبوك».

وفي الختام، تجولت الوزيرة في أروقة البيت التي دأبت في تقديم مناشطها الأسبوعية على مبيت السنة بالبرامج الفنية والثقافية، لهذه المناسبة قدم مدير البيت للوزيرة لوحة فنية وشهادة تقدير على دعمها وتقديرها للثقافة والفن.

جانب من الأمسية الثقافية ببيت إسكندر للفنون (فيسبوك)
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