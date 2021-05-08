جائزة «تورنر» تشهد سابقة تاريخية في ترشيحاتها

باحة متحف تايت في بريطانيا شبه مقفرة بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 في 17 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن متحف «تايت» البريطاني، الجمعة، ترشيح خمس مجموعات فنانين لجائزة «تورنر» المرموقة، وهي جائزة بريطانية للفن المعاصر ستمنح في ديسمبر.

وقال المتحف في بيان إن هذه المرة الأولى التي يختار فيها مجموعات فنانين فقط من المتأهلين للتصفيات النهائية وليس فنانين فرديين، وفق «فرانس برس».

وهذه المجموعات هي «أري كولكتف» و«بلاك أوبسيديان ساوند سيستم» و«كوكينغ سكشنز» و«جنتل/راديكل» و«بروجكت آرت ووركس».

وأوضح المتحف أن «جميع المرشحين يعملون بشكل وثيق ومستمر مع المجتمعات في كل أنحاء المملكة المتحدة لإلهام التغيير الاجتماعي من خلال الفن».

وأضاف: «ممارساتهم التعاونية (...) تعكس أيضا التضامن وروح الجماعة التي ظهرت في الاستجابة للوباء».

وهذه المجموعات تثير مسألة أيرلندا الشمالية وتلقي نظرة على تنظيم العالم من خلال الطعام، وترغب في تعزيز التقارب بين المجتمعات وتعزيز التعبير الفني للأشخاص الذين يعانون إعاقات عقلية، وتتساءل عن المعايير السائدة لثقافة أنظمة الصوت داخل المهاجرين الأفارقة.

وسيتم الإعلان عن المجموعة الفائزة خلال احتفال في كاتدرائية كوفنتري (وسط إنجلترا)، عاصمة الثقافة البريطانية للعام 2021، في الأول من ديسمبر. وسيحصل الفائز على 25 ألف جنيه استرليني (34900 دولار) أما المجموعات الأخرى التي تأهلت إلى النهائيات فسيحصل كل منها على عشرة آلاف جنيه استرليني (13940 دولارا).

كما ستعرض أعمالهم في متحف «هيربرت آرت غاليري أند ميوزيوم» في المدينة.

في العام 2020، استبدلت جائزة «تورنر» بمنح لدعم عشرة فنانين أثناء الوباء الذي أضر بشدة بقطاع الفن.