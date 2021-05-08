رواية «غاليمار» تتجاوز عتبة المليون نسخة

إيرفيه لو تيلييه في 30 نوفمبر 2020 في باريس بعد نيله جائزة غونكور (أ ف ب)

أعلنت دار «غاليمار» للنشر، الجمعة، أن مبيعات رواية «لانومالي» لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020، تجاوزت عتبة مليون نسخة.

وتم تجاوز هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 ألف نسخة جديدة، وفق «فرانس برس».

وقال جان شارل غرونشتاين المدير التجاري لدار «غاليمار»: «أسبوع بعد أسبوع، يستمر بيع الكتاب بشكل جيد جدا. لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة».

وتسارعت مبيعات «لانومالي» التي وزعت منها 12500 نسخة في أغسطس 2020 التي لم يتم إبرازها بين الكتب الأدبية لهذه الدار، بفضل اختيارها من قبل لجنة التحكيم لجوائز الخريف الأدبية.

ثم أدى إغلاق المكتبات من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر إلى تركيز المبيعات على بعض الأعمال الناجحة، بما في ذلك هذا الكتاب.

ورقم المبيعات الدقيق ما زال غير مؤكد. ووفقا لـ«غاليمار»، يبلغ عدد النسخ الإجمالي 954 ألفا (في فرنسا والخارج)، أما وفقا لمجلس «جي إف كا» الذي استشهدت به مجلة «ليفر إيبدو» الشهرية، بيعت 770 ألف نسخة من الرواية في فرنسا.

وتدور «لانومالي»، وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب يتمثل في تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك صودف أنهما تحملان الركاب أنفسهم بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي والخيال العلمي.