رواية «غاليمار» تتجاوز عتبة المليون نسخة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 01:17 مساء
إيرفيه لو تيلييه في 30 نوفمبر 2020 في باريس بعد نيله جائزة غونكور (أ ف ب)

أعلنت دار «غاليمار» للنشر، الجمعة، أن مبيعات رواية «لانومالي» لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020، تجاوزت عتبة مليون نسخة.

وتم تجاوز هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 ألف نسخة جديدة، وفق «فرانس برس».

وقال جان شارل غرونشتاين المدير التجاري لدار «غاليمار»: «أسبوع بعد أسبوع، يستمر بيع الكتاب بشكل جيد جدا. لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة».

وتسارعت مبيعات «لانومالي» التي وزعت منها 12500 نسخة في أغسطس 2020 التي لم يتم إبرازها بين الكتب الأدبية لهذه الدار، بفضل اختيارها من قبل لجنة التحكيم لجوائز الخريف الأدبية.

ثم أدى إغلاق المكتبات من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر إلى تركيز المبيعات على بعض الأعمال الناجحة، بما في ذلك هذا الكتاب.

ورقم المبيعات الدقيق ما زال غير مؤكد. ووفقا لـ«غاليمار»، يبلغ عدد النسخ الإجمالي 954 ألفا (في فرنسا والخارج)، أما وفقا لمجلس «جي إف كا» الذي استشهدت به مجلة «ليفر إيبدو» الشهرية، بيعت 770 ألف نسخة من الرواية في فرنسا.

وتدور «لانومالي»، وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب يتمثل في تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك صودف أنهما تحملان الركاب أنفسهم بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي والخيال العلمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النقطة 83.. سر تتويج منتظر للسيتي بـ«البريميرليغ» والثأر والاستعداد لنهائي دوري ...
رياضة عالمية
19 ألف دينار غرامات مالية وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
د.عادل المزوغي: السلطة كبلت الإعلام بتشريعات على مقاسها
ثقافة وفن
4 آلاف وفاة بفيروس كورونا في الهند خلال 24 ساعة
دولى
لاعب المنتخب الوطني السابق يتلقى لقاح «كورونا».. ويوجه رسالة للجميع
رياضة محلية
الأهلي يحسم دربي بنغازي أمام النصر في الدوري الممتاز
رياضة محلية
عالموقدة - كفتة الدجاج (الحلقة 25)
فيديو
البنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه
دولى
دباير (الحلقة 10)
فيديو
لمسة وفاء - الناجى حمد القري (الحلقة 24)
فيديو
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تتحد: مشروع دوري السوبر الأوروبي مستمر وسنبحث له عن حلول