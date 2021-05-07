اتهام تشايلدش غامبينو بسرقة أغنية «ذيس إز أميريكا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 04:02 مساء
دونالد غلوفر في نيويورك، 7 مايو 2018 (أ ف ب)

بسبب انتهاك مزعوم لحقوق النشر، يلاحق تشايلدش غامبينو قضائيا، بسبب أغنية «ذيس إز أميريكا».

ويدعى مغني الراب، كيد ويس، أن «ذيس إز أميركا» الحائزة جائزة غرامي سرقت منه، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ووفقا لوثائق المحكمة الفدرالية الأميركية، قال إميليكي نووسووتشا (كيد ويس) إن أغنية الراب التي أطلقها دونالد غلوفر (تشايلدش غامبينو) في العام 2018 «تتشابه بشكل صارخ» مع أغنية أطلقها قبل عامين على منصة «ساوندكلاود».

وتذكر الشكوى المقدمة في نيويورك «تطابقا شبه كامل لمحتوى إيقاعي فريد من نوعه وغنائي وموضوعي وتركيبي لفقرات تشكل القطع المركزية في الأغنيتين».

وأصبحت أغنية «ذيس إز أميركا» في العام 2019 أول أغنية راب تفوز بجائزة غرامي عن أفضل أغنية وأفضل تسجيل.

وقال نووسووتشا إن أغنيته وأغنيته غامبينو «متشابهتان إلى حد كبير وبشكل لا لبس فيه».

وأوضح أنه استعان بخبير موسيقي لمقارنة الأغنيتين قال له إن «أوجه التشابه في اللحن والتدفق الإيقاعي والعنوانين مايد إن أميريكا وذيس إز أميريكا من المحتمل أنها ليست مصادفة».

ويسعى نووسووتشا إلى مقاضاة غامبينو والحصول على تعويضات، بما فيها خسائر في الأرباح والفرص. ولم يرد غامبينو بشكل علني على هذه المزاعم.

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