استئناف تصوير «آل هارون» بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 03:05 مساء
من كواليس فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستأنف أسرة فيلم «آل هارون» تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم بعد عيد الفطر المبارك.

فيلم «آل هارون» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين، وحمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة «مومنت برودكشن»، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، إدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال.

يشار إلى أن فيلم «آل هارون» أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجرى تصويرها حاليا على الساحة الفنية تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خصوصا أن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه «كورونا» قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج «آل هارون» أنه أنهى التعاقدات مع المؤلف مهاب حسين، والبدء في التحضير لفيلمه الجديد «حرب شوارع»، ولم يعلن اسم المخرج للعمل حتى الآن.

كما أن هناك أكثر من مشروع سينمائي من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء في تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم «آل هارون».

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