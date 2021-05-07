20 طالبا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بغريان

مدينة غريان تشهد في الليالي العشر الأواخر من رمضان مسابقة في حفظ القرآن الكريم (فيسبوك)

ينظم مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة، مسابقة كبيرة في حفظ القرآن الكريم.

ويشارك في المسابقة التي انطلقت، 3 مايو، 20 طالبا متسابقا من الحفظة، وتشمل حفظ الربع والنصف وكامل المصحف الشريف، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة في «فيسبوك»، الخميس.

وقالت الوزارة في منشور لها: «انطلقت المسابقة التي يرعاها مكتب الثقافة والتنمية المعرفية يوم الإثنين الماضي 3 مايو 2021. بمنارة بني يعقوب، وسيكون يوم الختام وتوزيع الجوائز على المتسابقين في يوم الأحد القادم 27 رمضان الموافق 9 مايو 2021».

مدينة غريان تشهد في الليالي العشر الأواخر من رمضان مسابقة في حفظ القرآن الكريم (فيسبوك)