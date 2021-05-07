الأزهر يطلق مسابقة عالمية لفن الكاريكاتير

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف عن انطلاق «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

وتقام المسابقة العالمية على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

وجاء في بيان أصدره المركز: «انطلاقا من رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، وأدواره الحيوية الدينية والعلمية والفكرية والتثقيفية، وانطلاقا من تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، وفي إطار سعي الأزهر الشريف إلى خلق تنوع ثقافي فكري إبداعي في جميع أنحاء العالم، وفتح الباب من أجل التعبير عن القيم والمبادئ الإنسانية، ورسم مستقبل مشرق للعالم أجمع، واستكمالا للمبادرات التي يقدمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي؛ لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها، يعلن المركز عن انطلاق مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير في دورتها الأولى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبإشراف عام من وكيل الأزهر».

منطلقات المسابقة

رسالة الأزهر العالمية التي تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام.

التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون، وإنما يرشدها ويوجهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية.

الدين والفن مكونان رئيسان للثقافة الإنسانية على مر العصور؛ فالدين يرتقي بالروح، والفن يرتقي بالمشاعر والأحاسيس.

الفن لغة إنسانية مشتركة بكل ما يحمله من مشاعر وأحاسيس بين بني البشر، كما أنه يعد جسرا للتواصل بين الثقافات ويقرب الأمم والشعوب.

فن الكاريكاتير لغة عالمية يمكن فهمه والاستمتاع به على مستوى النخبة والعامة، وله قدرة على التعبيروالنقد بما لا يقل عن طرق التعبير الأخرى، ولا خلاف على أن التعبير بالصورة أوجز من كتابة ألف كلمة.

مجابهة أفكار الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة؛ من خلال تأكيد أن فن الكاريكاتير يتناول قيما تحمل كل معاني المحبة والإخاء والتسامح.

استجابة لدعوة الإمام الأكبـر وبابا الكنيسة الكاثوليكية، ومطالبتهما بأن تصبح «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» موضع بحث وتأمل؛ لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن حقوق الإنسانية في كل مكان.

شروط المسابقة

الحد الأقصى للمشارك إرسال ثلاثة رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة.

مقاس العمل A3 أو A4 على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميغابايت.

ترسل الأعمال بصيغة (JPG - 300 dpi).

يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملا.

يكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده، على العمل المرسل.