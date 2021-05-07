سلسلة إصلاحات جديدة في «غولدن غلوب»

جائزة عولدن علوب (أ ف ب)

لتحسين تمثيل الفئات المختلفة في صفوفها، أعلنت المنظمة القائمة على توزيع جوائز غولدن غلوب سلسلة إصلاحات جديدة.

ويأتي ذلك في مسعى لتطويق الجدل بشأنها بعد سيل الانتقادات في هوليوود، على خلفية نقص التنوع في أعضاء المنظمة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وتتألف رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (إتش إف بي أيه) من نحو تسعين صحفيا يشكلون لجنة تحكيم جوائز غولدن غلوب، أبرز المكافآت السينمائية في الولايات المتحدة بعد الأوسكار.

وتثير المنظمة جدلا كبيرا منذ كشفت وسائل إعلامية في فبراير الفائت أنها لا تضم في صفوفها أي شخص من أصحاب البشرة السوداء.

وإثر الكشف عن هذه المعلومات، توجهت مجموعة من نحو مئة مهني في قطاع الترفيه رسميا برسالة إلى الرابطة تضمنت انتقادات صريحة لـ«سلوكياتها التمييزية والنقص في المهنية والانتهاكات الأخلاقية واتهامات بالفساد المالي»، وهي اتهامات سبق أن وجهتها حركة «تايمز آب» المناهضة للتحرش الجنسي.

وأقر أعضاء الرابطة الخميس بالأكثرية سلسلة تدابير ترمي إلى معالجة الوضع، بينها زيادة عدد أعضائها بنسبة 50% في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، خصوصا من أجل ضم صحفيين سود، إضافة إلى إصلاح النظام الغامض والمتشدد المعتمد لقبول الأعضاء الجدد.

وقال رئيس الرابطة علي سار في بيان إن «التصويت بأكثرية كبيرة لإصلاح الرابطة يجدد اليوم تأكيد تصميمنا على التغيير».

وأضاف: «لأننا نفهم الحاجة الماسة للشفافية وأهميتها، سنبقي أعضاءنا باستمرار على اطلاع بالتقدم الذي نحرزه لجعل منظمتنا شاملة ومتنوعة أكثر».

وأوضح سار: «نفهم أن العمل الصعب بدأ للتو. سنبقى مصممين على أن نصبح منظمة أفضل ونموذجا للتنوع والشفافية والمسؤولية».

وكشف عضو في الرابطة أن «قلة من الأعضاء صوتوا ضد (الإصلاحات) أو امتنعوا عن التصويت، والأكثرية أيدتها».

وقال: «أنا مرتاح للغاية. علينا التغيير ويجب أن نحسن أنفسنا إذا ما أردنا الاستمرار».

مثيرون للجدل

ولا تزال جوائز غولدن غلوب تحظى بأهمية كبيرة رغم تراجع المتابعة لها من الجمهور في السنوات الأخيرة. وهي بدأت مراجعة ذاتية بشأن المستقبل بعد تهديدات بالمقاطعة نشأت إثر الجدل الأخير.

وسحبت عضوية الرئيس السابق للرابطة فيليب بيرك الشهر الماضي بعدما وصف حركة «حياة السود مهمة» في رسالة إلكترونية بأنها «حركة كراهية»، كما أن اثنين من المستشارين الذين استعانت بهم رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود لمعالجة مشكلات نقص التنوع استقالا بسبب عدم إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

وأكثرية الأعضاء في الرابطة هم مراسلون يعملون بصورة منتظمة لحساب وسائل إعلامية معروفة ومحترمة في بلادهم، مثل «لو فيغارو» الفرنسية و«إل باييس» الإسبانية. غير أن سمعة هذه اللجنة غير العادية تضررت في الماضي بسبب ضمها أعضاء لقي وجودهم فيها انتقادات (مثل لاعب كمال أجسام روسي أدى في أفلام من الدرجة الثانية).

كما أن الرابطة واجهت انتقادات متكررة طاولت النقص في الاهتمام المولى للممثلين السود أو المتحدرين من الأقليات الذين غالبا ما يغيبون عن سجل الفائزين بالجوائز.