الروائي الجزائري بوعلام صنصال يفوز بجائزة المتوسط الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 12:25 مساء
الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في باريس، 29 أكتوبر 2015 (أ ف ب)

فاز الروائي الجزائري بوعلام صنصال عن كتابه «إبراهيم أو الحلف الخامس»، الأربعاء، بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية للعام 2021.

وترمي هذه الجائزة التي أطلقها المركز المتوسطي للأدب سنة 1985 في مدينة بربينيان جنوب فرنسا، إلى «التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين مختلف البلدان ضمن بوتقة المتوسط، وإعادة بناء الرواية الملحمية للتنوع المؤسس لهويته»، وفق «فرانس برس».

ونال بوعلام صنصال (71 عاما)، الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، تقديرا لكتابه عن «القوة ومكامن الضعف في الفكر الديني»، الذي نشرته دار «غاليمار»، وفق اللجنة القائمة على الجوائز.

وذكرت اللجنة بأن صنصال كان مدرسا ورئيس شركة ثم تولى منصبا رفيعا في الإدارات الرسمية، قبل «إقالته سنة 2003 عن مواقفه النقدية ضد السلطة القائمة خصوصا ضد تعريب النظام التعليمي» في الجزائر.

كذلك، منحت اللجنة الإيطالي أليسيو فورجوني جائزة المتوسط عن أفضل رواية أجنبية، لأنه روى «بكثير من الشغف الممزوج بالعاطفة والفكاهة، تخبط شاب يواجه مخاوف جيله في إطار غير متوقع وحماسي داخل نابولي».

وهذه الرواية الأولى للكاتب الإيطالي الثلاثيني المقيم في لندن، وهي صدرت لدى دار «دينويل».

ونال إيف رومان جائزة المقالة الأدبية للعام 2021 عن «سيسيرون» من دار «فايار»، وحصد غابريال زيمرمان جائزة الشعر.

وتتشارك بلدية بربينيان وهيئات محلية أخرى في توزيع هذه الجائزة سنويا في المدينة التي كانت تضم بحسب الرسام سالفادور دالي «مركز العالم».

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